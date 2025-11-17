La Comunidad Blader de Obregón brilla en el Torneo Beyblade X durante la Expo AkiMatsuri

La Comunidad Blader de Obregón (CBO)vivió una de sus jornadas más emocionantes durante el Torneo Beyblade X realizado en la Expo Anime AkiMatsuri. El ambiente estuvo lleno de energía y competencia sana, con un total de 40 participantes que demostraron por qué el Beyblade sigue atrayendo a jugadores de todas las edades.

UNA PARTICIPACIÓN DIVERSA

En esta edición, la CBO recibió a 10 jugadores de la Liga Sonorense de Beyblade X, provenientes de Hermosillo, así como a 3 bladers que viajaron desde Los Mochis. La mezcla de estilos y niveles hizo del torneo un espacio vibrante, donde cada duelo se vivió con intensidad y compañerismo.

Los participantes fueron divididos en cuatro grupos de diez, manteniendo vivos los clásicos nombres de las bestias bit: Dranzer, Draciel, Driger y Dragoon. A lo largo de cuatro rondas suizas, cada jugador buscó acumular puntos y victorias para avanzar a la fase final.

CLASIFICADOS Y DESEMPEÑO DE LA COMUNIDAD OBREGONENSE

Al cierre de las rondas preliminares, avanzaron ocho competidores: cuatro de Hermosillo y cuatro de Ciudad Obregón, reflejando el nivel equilibrado entre ambas comunidades.

Los clasificados de Hermosillo fueron InterscorpionX, MAD, Dr. Pringle y Jonywar. Por parte de Obregón avanzaron Wollfenmcfly, Rubio, Soto y Yorsh, mostrando el crecimiento y la constancia de los bladers locales.

Las semifinales reunieron a MAD, Dr. Pringle, Yorsh e InterscorpionX. En esta etapa, Yorsh se convirtió en el único obregonense en llegar al Top 4, generando un fuerte apoyo del público.

RESULTADOS FINALES DEL TORNEO

Después de intensos enfrentamientos, el podio quedó de la siguiente manera:

1er lugar: Yorsh (Obregón)

(Obregón) 2do lugar: InterscorpionX (Hermosillo)

3er lugar: Dr. Pringle (Hermosillo)

El triunfo de Yorsh reforzó el papel de la comunidad obregonense dentro del escenario regional del Beyblade.

CONVIVENCIA CON NUEVOS JUGADORES

Además del torneo, la CBO aprovechó para conectar con los asistentes del evento, retándolos en partidas amistosas y promoviendo la participación en futuros torneos. Esta dinámica ayudó a que más personas conocieran la comunidad y se animaran a unirse.