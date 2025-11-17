Fallece la periodista Bertha Alicia González: un adiós a una gran profesional del periodismo en Sonora

Con una profunda tristeza, el gremio periodístico y la comunidad de Cajeme se despiden de una de sus voces más queridas y respetadas, Bertha Alicia González Valdez, quien falleció este domingo a causa de problemas de salud que la aquejaban en los últimos días.

Bertha Alicia, una figura clave en los medios de comunicación del estado de Sonora, se destacó por su labor en varios de los periódicos más importantes de la región, como Diario del Yaqui, Tribuna del Yaqui, El Imparcial y Grupo Unitario. Su voz firme y su pluma, siempre comprometida con la verdad y la objetividad, la convirtieron en una periodista admirada por sus colegas y por la comunidad a la que sirvió incansablemente.

La trayectoria de Bertha Alicia fue marcada por su dedicación al periodismo, pero también por su humanismo. Durante años, trabajó en diferentes medios locales, construyendo un lazo estrecho con su audiencia. Además de su trabajo en la prensa escrita, también ocupó importantes cargos en el ámbito público, como directora en la Dirección de la Mujer durante la administración municipal de Ricardo Bours Castelo, y en el gobierno del Estado de Sonora, durante la gestión de Eduardo Bours Castelo.

A lo largo de su carrera, Bertha Alicia se destacó no solo por su ética profesional, sino también por su capacidad para conectar con la gente. Era una periodista cercana, humana y siempre dispuesta a escuchar, lo que le permitió ganarse el respeto y cariño de quienes la conocieron. Su trabajo en Diario del Yaqui y otros medios locales estuvo marcado por su preocupación constante por los temas sociales que afectaban a la comunidad, y su habilidad para tratar con sensibilidad los temas más delicados.

Aunque en los últimos años residió en Estados Unidos, Bertha Alicia nunca perdió el vínculo con su tierra natal. Desde ahí continuó siguiendo de cerca los sucesos en Cajeme, Sonora y México, manteniendo su esencia como periodista apasionada y comprometida con la verdad. Su comunicación constante con amigos y colegas fue prueba de su amor por el periodismo y por su comunidad.

A través de este artículo, rendimos homenaje a Bertha Alicia, quien no solo fue una gran periodista, sino también una madre ejemplar y una amiga entrañable. Su partida deja un vacío irreparable, pero su legado perdurará a través de su trabajo y de los recuerdos de quienes tuvieron el privilegio de conocerla.

A sus hijos, Arturo y Katia, les enviamos un fuerte abrazo, así como nuestra solidaridad en estos momentos de dolor. Bertha Alicia siempre será recordada con cariño, respeto y admiración.