Invita Grupo Sigma a apadrinar a un niño

Una invitación a los fieles de la Iglesia Católica realizan integrantes de Grupo Sigma para que apadrinen a un niño durante la campaña Navidar 2025, actividad que se lleva a cabo cada año para llevar catequesis y una posada a niños de comunidades que son de escasos recursos.

En esta ocasión la agrupación visitará el pueblo de Pótam, informó Ana Gris, quien dio a conocer algunos detalles sobre la campaña de este año.

"Los invitamos a ser partícipes de nuestro apostolado anual, llamado Navidar. En este caso vamos a Pótam con el fin de llevarle a los niños el verdadero mensaje de la Navidad, por eso es que los invitamos a apadrinar a un niño", comentó.

Para realizar esta actividad, agregó, se les pidió a los niños y niñas de la comunidad en mención hacer una carta que estuviera dirigida al Niño Dios, en la cual explicaran qué es lo que más desean para la Navidad.

Dichas cartas serán distribuidas a quienes deseen sumarse a la causa, durante las misas dominicales de la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, a partir de este mes.

Quienes deseen apoyar y no acudan a las misas dominicales de esta parroquia, pueden comunicarse a la página de Facebook Diócesis de Ciudad Obregón, así como a la página de Instagram Juventud Comprometida, informó la integrante de Grupo Sigma.

El año pasado se llevó Navidar a la comunidad de Estación Oroz, informó la agrupación.