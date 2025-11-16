Taxistas de Obregón se suman a poner orden al centro

Cuatro organizaciones de taxistas acordaron fortalecer el cumplimiento de las reglas de tránsito y avanzar en la regularización para sumarse a los esfuerzos del comercio y autoridades para poner orden en el centro de la ciudad, dar más seguridad y evitar cualquier riesgo sancionable por protección civil, afirmó el presidente de la Fundación Madrazo, Reynaldo Castillo López.

Explicó que son 187 taxistas de las organizaciones Taxis Santa Fe, Fundación Madrazo, Taxis Obson y Taxis Sevilla, quienes acordaron fortalecer el cumplimiento de las reglas de tránsito y respetar las franjas que pintó el ayuntamiento en el centro de la ciudad para ellos, lo que se traduce en que haya más orden en el centro y aumentar la seguridad a favor de la población.

"Entre más cumplamos con las reglas de tránsito para mantener una mejor vialidad, contribuimos a poner más orden en el centro, que conlleva a mejor seguridad para la ciudadanía".

TRAERÁ BENEFICIOS ORDEN

Castillo López dijo que estas medidas beneficiarían principalmente a los usuarios del transporte público, sobre todo porque se merecen un servicio regulado de taxis colectivos.

"Creo que el que va a ser beneficiado es el usuario del transporte público, no hay otro que se vaya a beneficiar y claro que también se beneficia la ciudad, ya merece el servicio que esté regulado".

Además de esto, se buscará seguir mejorando el aspecto de los operadores, quienes ya cuentan con uniformes, además de tener las unidades en mejor estado para que circulen por las diferentes calles de Obregón.

En la última semana Protección Civil ha realizado recorridos por los diferentes negocios del centro en busca de lograr que cumplan con los reglamentos y sean seguros para la población, a lo cual decidieron involucrarse los taxistas.