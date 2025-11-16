  • 24° C
Ciudad Obregón

Estudiantes de la Unison Cajeme participan en coloquio regional

Los alumnos de la universidad presentaron proyectos de investigación enfocadas a la salud

Nov. 16, 2025
Los alumnos del campus Cajeme destacan por formarse como profesionales de la salud que intervienen en diferentes clínicas y comunidades de la región
Estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison) Cajeme participaron con 13 investigaciones del área de la salud en el XIX Coloquio Regional Sobre Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora, informó el coordinador del programa de Medicina en el campus, Antonio Alvidrez Labrado.

El académico detalló que participaron 31 estudiantes del campus Cajeme en el coloquio realizado en Navojoa, con los proyectos de investigación realizados en comunidades del Cajeme y Bácum.

"El Campus Campeje participa en mesas de trabajo con 13 investigaciones en el área de la salud realizados en comunidades de los municipios de Cajeme y Bácum", detalló.

IMPULSAN FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Estos trabajos que realizaron en las comunidades son parte del proceso formativo en el área de salud pública, además que impulsa la prevención entre la población y permite diagnosticar a tiempo padecimientos en el sur de la entidad.

"Fortalece las competencias para ser un médico general con el compromiso en la prevención y diagnóstico precoz en padecimientos relevantes en nuestra región del sur de Sonora", abundó.

El coloquio agrupa investigaciones relacionadas a temas como salud, historia, economía, administración, cultura, entre otros, enfocados en el sur de Sonora y, en esta ocasión, se llevó a cabo en el campus Navojoa de la universidad.

Este tipo de actividades favorecen a que los estudiantes puedan intercambiar ideas y conocer lo que se realiza en diferentes partes del sur de la entidad.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


