Fesoies busca mejoras de salud en Sonora

En busca de los trabajadores cuenten con servicios de salud cercanos a sus comunidades y que las citas de especialidades estén disponibles dentro de plazos más cortos, la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies) gestiona ante el Imss que se tengan más espacios clínicos, además de médicos especialistas en el estado, afirmó el secretario general, Antonio Salazar Magdaleno.

El dirigente estatal de la Fesoies reconoció que el Imss en Sonora ya está trabajando en cubrir las áreas de especialidades y, aunque ya se han tenido avances, todavía faltan áreas por cubrir y se busca que los trabajadores tengan citas en plazos más cercanos.

"En la parte de los médicos especialistas se está trabajando para que se cubra y en esa parte queremos reconocer el trabajo que se está haciendo, todavía no se ha cubierto en su totalidad, es insuficiente y las citas están a largo plazo y lo que buscamos es que los trabajadores las tengan a corto plazo lo que son sus citas".

Actualmente la Fesoies tiene 52 sindicatos adheridos en todo el estado que agrupan a un aproximado de 35 mil trabajadores, entre los que se encuentran empresas de la industria maquiladora, automotriz, ayuntamientos, organismos descentralizados, instituciones de salud, entre otros.

SE REUNIERON CON EL IMSS

Ya se tuvo una reunión en la delegación del Imss en Sonora, en donde se habló de la necesidad de ampliar las clínicas, en lo que coincidieron los trabajadores y la parte oficial del instituto.

"Se ha estado trabajando, tuvimos recientemente un acercamiento con la delegada y en esa parte se ha mostrado con la preocupación de trabajar fuertemente en la ampliación de las clínicas"

El dirigente de la federación detalló que ya se hizo el anuncio de la apertura de nuevos hospitales en Guaymas y Navojoa, lo que ayudaría a la atención de los trabajadores en esos dos municipios, lo que forma parte de los planes de ampliación por parte del Imss en Sonora.

"Ya tenemos el anuncio por parte del instituto de la creación de algunos hospitales como en Guaymas, ya tenemos también a corto plazo inaugurar el de Navojoa".

Con esto se busca que haya mejoras en el sistema de salud para los trabajadores de la entidad.