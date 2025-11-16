  • 24° C
Ciudad Obregón

Sonora tiene ligero retroceso en número de empresas durante octubre

En los últimos meses el número de empresas formales que se han dado de baja ha sido constante

Nov. 16, 2025
El mayor número de empresas se registra en el sector de servicios y el de comercio, los cuales son los principales generadores de empleo en la entidad
En Sonora se dieron de baja 64 empresas formales afiliadas al Imss durante octubre, al sumar 38 mil 230 al cierre del décimo mes de este año.

De acuerdo al registro de Patrones Afiliados al Imss, al cierre de septiembre se tuvieron 38 mil 294 patrones en Sonora, lo que muestra la reducción de las ya mencionadas 64 empresas en la entidad.  

Los municipios con más patrones registrados ante el Imss en Sonora durante octubre fueron Hermosillo con 14 mil 358, seguido por Cajeme con 7 mil 362 y Nogales con 2 mil 737, manteniéndose como los principales en la entidad durante el transcurso de este año.

imagen-cuerpo

SERVICIOS Y COMERCIO, PRINCIPALES SECTORES

El sector con más empresas formales durante el décimo mes fue el de servicios, que sumó 10 mil 430, seguido por el comercio con 10 mil 135, la industria de la construcción con 5 mil 108 y la industria de la transformación que registró 4 mil 386 patrones.

Según el tamaño de la empresa, las que más se registraron en Sonora fueron las de entre 2 y 5 empleados, las cuales sumaron 14 mil 785, seguido por las de 1 empleado con 11 mil 130 patrones registrados ante el Imss y las de entre 6 y 50 empleados con 10 mil 475.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


