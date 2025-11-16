  • 24° C
Ciudad Obregón

Jalo por Obregón busca apoyar a niños con capacidades diferentes

Lo recolectado este mes en la campaña será donado a CAI

Nov. 16, 2025
A participar en la jornada de reciclaje que se llevará a cabo durante lo que queda del mes, para apoyar particularmente al Centro de Atención Integral (CAI) de Ciudad Obregón, es la invitación que realiza la asociación civil Jalo por Obregón.

Se trata de un centro que se dedica a apoyar a niños de escasos recursos con capacidades diferentes, mismo que requiere de ayuda para seguir con su funcionamiento.

El próximo 22 de noviembre se instalará un centro de acopio en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Monterrey, ubicadas en la calle California, mientras que el día 29 de este mes también se instalará un centro de acopio en el Parque Los Pioneros, ubicado en la calle Yaqui entre Durango y Zacatecas.

"Seguimos invitando a más empresas a formar parte de esta campaña. Tu colaboración en el reciclaje de plástico, cartón, metal y papel puede generar un gran impacto", dio a conocer la asociación civil.

Durante lo que va de noviembre se han recolectado 3 toneladas de materiales reciclables, agregó.

"Durante este mes logramos reunir más de 3 toneladas de materiales reciclables gracias al esfuerzo conjunto de empresas, escuelas y familias comprometidas con el cuidado de nuestra ciudad", se lee en un comunicado.

Con estas campañas mensuales también se busca fomentar la cultura del reciclaje y contribuir a que exista un Cajeme cada vez más limpio.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

