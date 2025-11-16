Aumentan denuncias de tiendas por falta de seguridad en Ciudad Obregón

A raíz del incidente que se registró en la tienda Waldo´s de Hermosillo, en Cajeme han incrementado las denuncias ante Protección Civil para que el personal revise negocios que no cuentan aparentemente con salidas de emergencia o que están en condiciones que pudieran poner en riesgo a clientes y empleados, informó el titular de la dependencia, Francisco Mendoza Calderón.

"Las inspecciones siempre las hacemos, pero ahora hay más denuncias. Hay que recordar que a veces uno no puede entrar a ciertos lugares porque no es nuestra competencia, aun así, buscamos la manera de como eliminar los riesgos Ahora tenemos mucha denuncia y estamos entrando a los locales por denuncias, se han incrementado mucho los reportes", explicó.

En las últimas semanas fueron suspendidos distintos negocios de Ciudad Obregón, los cuales volvieron a abrir sus puertas una vez que cumplieron con las recomendaciones hechas por Protección Civil, tras realizar una inspección en cada uno de ellos.

Uno de ellos fue el Mercajeme, donde actualmente se perciben mejoras y las entradas despejadas.

"Parece que las cosas están muy bien, ya está despejado todo, la cantidad del material combustible es menos que antes, están haciendo muchos dictámenes eléctricos, quitaron todas las extensiones en los locales de ropa, descubrimos estufas escondidas entre la tela que se cocinaba, las retiramos. Gracias a la denuncia pudimos entrar y eliminamos muchos riesgos", dijo al respecto Mendoza Calderón.

Agregó que se hizo un acuerdo con los locatarios, para que no se repita la situación.

"Se hizo un acuerdo, entre todos, el cual consiste en que ellos mismos van a denunciar a quien no esté cumpliendo. Es un esfuerzo conjunto entre autoridades, locatarios, pues cerca del 80 por ciento de los locatarios estaba muy contento de que hubiera revisiones", dijo.

Las 7 sucursales de la tienda Waldo´s que hay en Cajeme siguen suspendidas.