  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 12 De Noviembre Del 2025
Ciudad Obregón

La Comunidad Blader de Obregón celebra otro exitoso torneo lleno de emoción y combates intensos

El pasado domingo 9 de noviembre se celebró una nueva competencia con la participación de 36 competidores, quienes se dividieron en cuatro grupos

Nov. 12, 2025
La Comunidad Blader de Ciudad Obregón sigue demostrando su fuerza y pasión por el Beyblade. El pasado domingo 9 de noviembre se celebró un nuevo torneo con la participación de 36 competidores, quienes se dividieron en cuatro grupos inspirados en los clásicos beys de la serie original: Dragoon, Driger, Dranzer y Draciel.

UNA COMPETENCIA CON ESPÍRITU Y ESTRATEGIA

Por primera vez, los jugadores más pequeños tuvieron su propio grupo, lo que permitió un torneo más equilibrado y competitivo. Cada grupo disputó cuatro rondas, y los dos mejores participantes de cada uno avanzaron a los octavos de final, donde la eliminación directa elevó la tensión y el entusiasmo entre los asistentes.

COMBATES REÑIDOS DESDE LA PRIMERA RONDA

Desde el inicio, las batallas estuvieron cargadas de energía y estrategia. En la primera ronda hubo enfrentamientos destacados, como el de Yorsh y Osva, en el que Yorsh se impuso con un marcador de 6 a 3.

Otro duelo intenso fue el de Fernando contra Fuego X, donde Fernando mostró gran dominio y logró la victoria con 7 puntos contra 3.

Mochiis Geek también tuvo una participación destacada, aunque cayó ante Wolffenmcfly en una batalla cerrada que terminó 5 a 4 a favor de este último.

Por su parte, Rubio superó a Ryugu Chrome con un marcador de 5 a 2, asegurando su pase a las rondas finales.

Tras las primeras etapas, los bladers que avanzaron a los cuartos de final fueron Rubio, Fernando, Wolffenmcfly y Yorsh, consolidándose como los mejores de la jornada.

SEMIFINALES Y GRAN FINAL

En las semifinales, la intensidad se mantuvo al máximo. Fernando venció a Yorsh con un marcador de 5 a 0, mientras que Wolffenmcfly derrotó a Rubio 5 a 3 en un combate lleno de momentos emocionantes.

La gran final enfrentó a Fernando y Wolffenmcfly, quienes protagonizaron una de las batallas más reñidas del torneo. Con apenas un punto de diferencia, Wolffenmcfly se llevó la victoria 7 a 6, coronándose campeón de la jornada.

LOS PREMIOS Y EL RECONOCIMIENTO

Los tres primeros lugares recibieron premios especiales por su desempeño:

  • 1er lugar: Wolffenmcfly, ganador de un beyblade de lanzamiento reciente.
  • 2do lugar: Fernando, quien recibió un beyblade de la primera oleada.
  • 3er lugar: Rubio, que obtuvo un mousepad de edición especial.
El torneo no solo dejó grandes momentos de competencia, sino también la confirmación de que la comunidad blader de Obregón continúa creciendo y atrayendo a nuevos jugadores. Con más eventos en puerta y una participación cada vez mayor, los bladers de Sonora siguen demostrando que el espíritu de Beyblade está más vivo que nunca.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


