La Comunidad Blader de Obregón celebra otro exitoso torneo lleno de emoción y combates intensos

La Comunidad Blader de Ciudad Obregón sigue demostrando su fuerza y pasión por el Beyblade. El pasado domingo 9 de noviembre se celebró un nuevo torneo con la participación de 36 competidores, quienes se dividieron en cuatro grupos inspirados en los clásicos beys de la serie original: Dragoon, Driger, Dranzer y Draciel.

UNA COMPETENCIA CON ESPÍRITU Y ESTRATEGIA

Por primera vez, los jugadores más pequeños tuvieron su propio grupo, lo que permitió un torneo más equilibrado y competitivo. Cada grupo disputó cuatro rondas, y los dos mejores participantes de cada uno avanzaron a los octavos de final, donde la eliminación directa elevó la tensión y el entusiasmo entre los asistentes.

COMBATES REÑIDOS DESDE LA PRIMERA RONDA

Desde el inicio, las batallas estuvieron cargadas de energía y estrategia. En la primera ronda hubo enfrentamientos destacados, como el de Yorsh y Osva, en el que Yorsh se impuso con un marcador de 6 a 3.

Otro duelo intenso fue el de Fernando contra Fuego X, donde Fernando mostró gran dominio y logró la victoria con 7 puntos contra 3.

Mochiis Geek también tuvo una participación destacada, aunque cayó ante Wolffenmcfly en una batalla cerrada que terminó 5 a 4 a favor de este último.

Por su parte, Rubio superó a Ryugu Chrome con un marcador de 5 a 2, asegurando su pase a las rondas finales.

Tras las primeras etapas, los bladers que avanzaron a los cuartos de final fueron Rubio, Fernando, Wolffenmcfly y Yorsh, consolidándose como los mejores de la jornada.

SEMIFINALES Y GRAN FINAL

En las semifinales, la intensidad se mantuvo al máximo. Fernando venció a Yorsh con un marcador de 5 a 0, mientras que Wolffenmcfly derrotó a Rubio 5 a 3 en un combate lleno de momentos emocionantes.

La gran final enfrentó a Fernando y Wolffenmcfly, quienes protagonizaron una de las batallas más reñidas del torneo. Con apenas un punto de diferencia, Wolffenmcfly se llevó la victoria 7 a 6, coronándose campeón de la jornada.

LOS PREMIOS Y EL RECONOCIMIENTO

Los tres primeros lugares recibieron premios especiales por su desempeño:

1er lugar: Wolffenmcfly , ganador de un beyblade de lanzamiento reciente.

, ganador de un beyblade de lanzamiento reciente. 2do lugar: Fernando , quien recibió un beyblade de la primera oleada.

, quien recibió un beyblade de la primera oleada. 3er lugar: Rubio, que obtuvo un mousepad de edición especial.

El torneo no solo dejó grandes momentos de competencia, sino también la confirmación de que la comunidad blader de Obregón continúa creciendo y atrayendo a nuevos jugadores. Con más eventos en puerta y una participación cada vez mayor, los bladers de Sonora siguen demostrando que el espíritu de Beyblade está más vivo que nunca.