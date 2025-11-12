  • 24° C
Ciudad Obregón

Esperan mejore afluencia al Mercadito Unión

Con la llegada del mes de diciembre y el mayor flujo de efectivo entre la población, sube la clientela a los negocios establecidos en el lugar

Nov. 12, 2025
Con la cercanía del fin de año y el mayor flujo de efectivo entre la población, tanto por los programas sociales como aguinaldos entre otros factores, se espera también un mayor flujo de clientes al Mercadito Unión, con la consiguiente mejora en el nivel de vida de las familias que realizan su actividad comercial en el lugar, estimó José Trinidad Esquer Duarte.

El administrador del Mercadito hizo saber que en estas fechas se observa a familias enteras que acuden a hacer sus compras, provenientes de colonias de Ciudad Obregón, pero también de comunidades del Valle del yaqui y de la etnia yaqui, ello porque es tradición y encuentran en el lugar tanto surtido como buenos precios.

El complejo comercial está integrado como una unión de comerciantes, que tienen un compromiso con la ciudadanía de tener siempre los productos de tipo alimenticio, como carnes, pescados, pollo, huevo, lácteos, granos, frutas y verduras en un mismo sitio, lo que les ayuda a tener esa lealtad de la población.

Generalmente son los sábados y domingos cuando mayor afluencia se tiene, pero llegando diciembre prácticamente todos los días mejora la afluencia de compradores, comentó.

Normalmente no se cierra ni un solo día de la semana, pero a partir de los últimos años, en la temporada decembrina se comenzó a cerrar dos días, siendo estos el 25, por Navidad, y el 1 de enero por el Año Nuevo, reveló.

Francisco Angulo
Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

