Esperan mejore afluencia al Mercadito Unión

Con la cercanía del fin de año y el mayor flujo de efectivo entre la población, tanto por los programas sociales como aguinaldos entre otros factores, se espera también un mayor flujo de clientes al Mercadito Unión, con la consiguiente mejora en el nivel de vida de las familias que realizan su actividad comercial en el lugar, estimó José Trinidad Esquer Duarte.

El administrador del Mercadito hizo saber que en estas fechas se observa a familias enteras que acuden a hacer sus compras, provenientes de colonias de Ciudad Obregón, pero también de comunidades del Valle del yaqui y de la etnia yaqui, ello porque es tradición y encuentran en el lugar tanto surtido como buenos precios.

El complejo comercial está integrado como una unión de comerciantes, que tienen un compromiso con la ciudadanía de tener siempre los productos de tipo alimenticio, como carnes, pescados, pollo, huevo, lácteos, granos, frutas y verduras en un mismo sitio, lo que les ayuda a tener esa lealtad de la población.

Generalmente son los sábados y domingos cuando mayor afluencia se tiene, pero llegando diciembre prácticamente todos los días mejora la afluencia de compradores, comentó.

Normalmente no se cierra ni un solo día de la semana, pero a partir de los últimos años, en la temporada decembrina se comenzó a cerrar dos días, siendo estos el 25, por Navidad, y el 1 de enero por el Año Nuevo, reveló.