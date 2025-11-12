Apoyará Gobierno de Cajeme a habitantes de ejidos en cuestión de infraestructura y alumbrado

El mal estado de algunos tramos de la Calle 800 y la falta de alumbrado público son problemáticas que afectan a quienes habitan en el Ejido Francisco Villa y El Henequén, donde el la Secretaría de Imagen Urbana implementará acciones para corregir esta situación.

Matilde Lugo Valenzuela, residente de El Henequén, acudió hoy a una audiencia del pueblo realizada en el Palacio Municipal de Cajeme, donde dio a conocer al alcalde Javier Lamarque que gran parte de la calle se encuentra destrozada por las lluvias de este año, mientras que a la altura de la entrada al Ejido Francisco Villa se requiere alumbrado.

"Vengo a pedir que nos ayuden a arreglar la calle 800, nuestros hijos van a la escuela y tenemos que ir del Ejido El Henequén al otro Ejido, por la situación de las lluvias están destrozadas las calles y también ocupamos una lámpara en la bajada de la Carretera Internacional hacia el Ejido Francisco Villa", comentó.

El alcalde Javier Lamarque explicó que se trata de una zona que corresponde a la Jurisdicción de Navojoa de la Junta de Caminos Vecinales del estado de Sonora. Sin embargo, se apoyará a la causa, por medio de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos.

"Hemos estado apoyando con asfalto y otras cuestiones en este tipo de casos, pero no corresponde a nuestra Jurisdicción de la Junta de Caminos, en esos casos tenemos que desviar recursos del Ayuntamiento para atender este otro tipo de requerimientos para atender casos que no son directamente competencia del gobierno municipal, pero con mucho gusto vamos a apoyar", dijo.

El secretario de Imagen Urbana, Gerardo Sastré, dijo que se espera que se mejore la situación en el transcurso de esta semana y la siguiente.