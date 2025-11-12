Ciudad Obregón: Instalan reductores en zona escolar tras denuncias

Tras las solicitudes que han hecho vecinos de la colonia Cajeme para que el Ayuntamiento tome acciones y evite accidentes por exceso de velocidad en las calles Rosendo Montiel y Pascual Orozco, elementos de Tránsito Municipal instalaron reductores de velocidad en la zona, donde cerca se encuentran un preescolar y 2 primarias.

Algunos padres de alumnos que cursan sus estudios en el plantel escolar, Juan Maldonado Tetabiate, destacaron la importancia de que se tomen cartas en el asunto, pues los estudiantes se exponen a posibles incidentes, ya que motociclistas y automóviles circulan a gran velocidad por las vialidades en mención.

A decir de los habitantes de esta colonia, el problema surgió a raíz de que se rehabilitaron estas calles, mismas que se encontraban en deplorables condiciones. Si bien se resolvió el problema de los baches, ahora las vialidades se usan como si fueran pistas de carrera.

El 3 de noviembre de este año, algunos residentes inconformes con la situación acudieron al Palacio Municipal, durante una audiencia con el alcalde Javier Lamarque Cano, a quien expusieron el caso.

El presidente municipal instruyó a la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, así como a Tránsito Municipal, tomar acciones de manera inmediata para atender esta situación.

Los solicitantes sugirieron que se colocaran 4 reductores de velocidad, así como vigilancia por parte de elementos del Departamento de Tránsito Municipal de Cajeme. Otra propuesta que hicieron fue que se instalaran boyas o topes para garantizar que los conductores bajen la velocidad.

Otra zona donde las personas se ven afectadas por exceso de velocidad es en la calle Divisaderos entre Morelos y Yaqui.