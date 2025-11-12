  • 24° C
Ciudad Obregón

A la espera de nuevos registros de adultos mayores en Cajeme

Los mayores de 65 años podrán registrarse simultáneamente en la pensión y salud

Nov. 12, 2025
Los adultos mayores reciben las visitas médicas en sus casas y se los dan medicamentos en caso de necesitarlos
Luego del cierre de la primera etapa del Censo de Salud Casa por Casa, los adultos mayores de 65 años que acudan a registrarse a la programa de pensión serán censados para ser visitados por personal médico si así lo solicitan, informó personal de la Secretaría el Bienestar.

Se espera que a finales de este mes se realice la entrega de las tarjetas de las personas que se registraron en agosto al programa Pensión para el Adulto Mayor y posteriormente se tendrían nuevos registros, en los que de manera automática se les aplicaría el censo a quienes acaban de cumplir 65 años o a quienes ya los tengan cumplidos, pero no hayan sido censados.

Por ello se hizo el llamado a la población a estar pendientes de las nuevas fechas de apertura del programa para que puedan aprovechar y registrarse a la pensión y salud.

ADULTOS MAYORES RECIBEN VISITAS 

Actualmente el censo ya concluyó y los adultos mayores reciben visitas semanales a sus casas por parte de personal de salud para quienes se registraron y quieran continuar recibiendo el seguimiento.

Cada colonia tiene asignados personal de enfermería, así como médicos, quienes dan seguimiento a los pacientes. 

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


