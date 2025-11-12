A la espera de nuevos registros de adultos mayores en Cajeme

Luego del cierre de la primera etapa del Censo de Salud Casa por Casa, los adultos mayores de 65 años que acudan a registrarse a la programa de pensión serán censados para ser visitados por personal médico si así lo solicitan, informó personal de la Secretaría el Bienestar.

Se espera que a finales de este mes se realice la entrega de las tarjetas de las personas que se registraron en agosto al programa Pensión para el Adulto Mayor y posteriormente se tendrían nuevos registros, en los que de manera automática se les aplicaría el censo a quienes acaban de cumplir 65 años o a quienes ya los tengan cumplidos, pero no hayan sido censados.

Por ello se hizo el llamado a la población a estar pendientes de las nuevas fechas de apertura del programa para que puedan aprovechar y registrarse a la pensión y salud.

ADULTOS MAYORES RECIBEN VISITAS

Actualmente el censo ya concluyó y los adultos mayores reciben visitas semanales a sus casas por parte de personal de salud para quienes se registraron y quieran continuar recibiendo el seguimiento.

Cada colonia tiene asignados personal de enfermería, así como médicos, quienes dan seguimiento a los pacientes.