Carteros de Cajeme bajo protesta en su día

Empleados de Correos de México en Cajeme manifestaron su inconformidad en el marco del Día del Cartero con pancartas instaladas por fuera de las oficinas en las que exigen una respuesta a sus peticiones de aumentos salariales, condiciones dignas de trabajo y refacciones para motos y bicicletas.

Ramón René Escobell Montes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Postales en la región Cajeme, dijo que no han tenido respuesta a sus peticiones sobre aumentos salariales, refacciones y oficinas en condiciones dignas.

"Seguimos bajo protesta, no se trabajó el Día del Cartero, se nos da de descanso, pero están las pancartas de las oficinas porque hasta ahorita no ha habido nada, no ha habido respuesta, seguimos esperando".

SE VEN AFECTADOS EN LA REGIÓN CAJEME

El dirigente sindical detalló que son 46 trabajadores sindicalizados en seis oficinas de la región de Cajeme que están siendo afectados por la falta de respuesta por parte de la autoridad a nivel nacional.

Los carteros denuncian el mal estado en el que se encuentran las oficinas de Correos de México en Cajeme, las cuales señalan que además de mostrar deterioro, tienen baños insalubres, entre otras problemáticas.

A nivel nacional, los trabajadores descartaron el irse a huelga, ya que pudiera afectar las prestaciones de fin de año.

Cada 12 de noviembre se conmemora el Día del Cartero y Escobell Montes aseguró que este año lo hacen desde la manifestación ocasionada por la inconformidad de los trabajadores.