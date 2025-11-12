Participarán ambulantes en orden del centro de Obregón

Comerciantes ambulantes de Obregón se reunieron con autoridades de Protección Civil e Inspección y Vigilancia para conocer el tema de los recorridos que realizan por el centro y repasar los lineamientos que deben cumplir, informó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio explicó que recibieron a las autoridades en las oficinas de la CTM en Obregón para que repasar todos los puntos que deben cumplir, especialmente en la temporada de mayor afluencia de visitantes.

"Van a estar haciendo recorridos e inspección constante, van a estar muy al pendiente de los puestos para asegurarse que cumplamos con todo lo que solicitan", detalló.

ATIENDEN RECOMENDACIONES DE AUTORIDAD

Montaño Gutiérrez dijo que en los últimos días se ha solicitado a algunos comerciantes ambulantes que se muevan un par de metros del lugar en el que tradicionalmente se instalan para permitir un mejor flujo peatonal o para que no obstaculicen hidrantes.

"Se subsana cuando se hace alguna observación, es cuestión de moverse un poco, uno o dos metros, y son casos aislados los que se han hecho observaciones", detalló.

El dirigente de los comerciantes adheridos a la CTM consideró positivo que se realicen este tipo de inspecciones en el primer cuadro de la ciudad antes de la temporada de mayor afluencia y visitas que se aproxima.

"Esto es algo sano, es benéfico porque viene una temporada en la que habrá mucha gente en el centro y hay que cuidarla", detalló.