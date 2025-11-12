  • 24° C
Participarán ambulantes en orden del centro de Obregón

Los ambulantes a quienes se les ha solicitado mover sus puestos algunos metros lo hacen y se subsana el problema

Nov. 12, 2025
Alrededor de ochenta vendedores ambulantes participaron en la reunión con las autoridades locales
Comerciantes ambulantes de Obregón se reunieron con autoridades de Protección Civil e Inspección y Vigilancia para conocer el tema de los recorridos que realizan por el centro y repasar los lineamientos que deben cumplir, informó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio explicó que recibieron a las autoridades en las oficinas de la CTM en Obregón para que repasar todos los puntos que deben cumplir, especialmente en la temporada de mayor afluencia de visitantes.

"Van a estar haciendo recorridos e inspección constante, van a estar muy al pendiente de los puestos para asegurarse que cumplamos con todo lo que solicitan", detalló.

imagen-cuerpo

ATIENDEN RECOMENDACIONES DE AUTORIDAD 

Montaño Gutiérrez dijo que en los últimos días se ha solicitado a algunos comerciantes ambulantes que se muevan un par de metros del lugar en el que tradicionalmente se instalan para permitir un mejor flujo peatonal o para que no obstaculicen hidrantes.

"Se subsana cuando se hace alguna observación, es cuestión de moverse un poco, uno o dos metros, y son casos aislados los que se han hecho observaciones", detalló.

El dirigente de los comerciantes adheridos a la CTM consideró positivo que se realicen este tipo de inspecciones en el primer cuadro de la ciudad antes de la temporada de mayor afluencia y visitas que se aproxima.

"Esto es algo sano, es benéfico porque viene una temporada en la que habrá mucha gente en el centro y hay que cuidarla", detalló.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


