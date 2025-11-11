Subsanan fallas locatarios de Mercajeme

Durante los dos días que el Mercajeme en Ciudad Obregón estuvo cerrado por instrucciones de la Unidad Municipal de Protección Civil, los locatarios se dedicaron a realizar revisiones y subsanar fallas eléctricas y de otros tipos, con el propósito de cumplir con la legalidad de la materia y este miércoles poder abrir los negocios para la realización de revisiones de cada uno en lo particular.

El presidente del Consejo de Administración, Esteban Valdez Gazcón, manifestó que desde el mismo lunes cuando, alrededor del mediodía fue cerrado el centro comercial, se les permitió a los locatarios el acceso para que comenzaran a revisar las fallas de sus propios espacios comerciales y las comenzaran a subsanar.

Entre estas se encontraban algunas relacionadas con las instalaciones eléctricas, la falta de extintores en algunos espacios; la obstrucción de los pasillos, que deben estar despejados para el paso de las personas, y el que no se cuelgue mercancía en la parte central de los mismos, por el riesgo existente en caso de un incendio.

El hecho de que Protección Civil haya cerrado el acceso al inmueble no es algo negativo, sino que todo es a favor de la seguridad de los mismos locatarios y sus clientes, sobre todo ahora que ya vienen las fechas de mejores ventas, como El Buen Fin y el mes de diciembre, la mejor época del año.

Recordó que hace algún tiempo ya les habían hecho una revisión y se les había conminado a cubrir el cableado que tenían suelto, y aunque en su momento se corrigió en parte esta falla, hoy se volvió a dar.

A raíz de una reunión sostenida durante la tarde del martes con los locatarios, comentó que será este día cuando se pueda brindar alguna información en relación con la posible apertura del centro comercial.

"Si bien se perdió la venta de dos días, es para mejorar y que tengamos mejores condiciones de seguridad, de aquí a fin de año, para los clientes, para los mismos compañeros y sus trabajadores", expresó.