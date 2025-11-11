Evitarán inundaciones en Parque Infantil Ostimuri de Ciudad Obregón

El Gobierno Municipal cuenta con un proyecto para evitar inundaciones en el Parque Infantil Ostimuri en temporada de lluvias, situación que también afecta a colonias aledañas a este espacio familiar; el alcalde Javier Lamarque dio a conocer que consiste en la colocación de un cárcamo y dos bombas de desfogue en la zona.

"Cuando hay lluvias torrenciales, que son escasas, se inunda el Parque Infantil, ese ha sido un problema de siempre. Incluso, cuando había un zoológico, los animales se ahogaron en distintas ocasiones, ya no hay porque además está prohibido tener zoológicos, pero sigue inundándose y dura días. Entonces, se hace esta obra, que de paso les va a servir en las colonias. Se hace un cárcamo que va a tener 2 bombas, cada una va a desalojar 300 litros por segundo de agua", comentó.

El agua saldrá hacia el dren pluvial que circunda la Laguna de Náinari, una vez que se concrete la obra, dijo. "Es importante comentarlo porque va a ayudar mucho a las colonias y evitará que el Parque Infantil se inunde. En caso de lluvias muy extremas permanecería inundado algunas horas, pero se desfogará", explicó.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS Y SOLUCIONES PARA LAS INUNDACIONES EN CAJEME?

Sobre el motivo por el que cuando llueve se presentan inundaciones y encharcamientos en esta y otras partes del municipio, informó que se debe a que Cajeme tiene pocas pendientes.

"Es muy plano Cajeme, por lo que corre lento el agua. Cuando hay lluvias fuertes en 2 o 3 horas empieza a correr sola. A veces quedan encharcamientos ligeros que no requieren cárcamo, salvo un caso donde se trabajará en hacer una salida, que ya tenemos lista, es en la colonia Tepeyac, por la calle 6 de Abril y Las Torres", dijo.

En dicho sector el agua se mete a las casas en ocasiones, por lo que se mandan máquinas de desazolve. "Esto se debe a que fue mal hecho el dren pluvial, sale por la ruta del Parque Infantil, ahí si haremos una obra para sacar esa agua", mencionó.

Actualmente, se llevan a cabo trabajos para modernizar el Parque Infantil Ostimuri.