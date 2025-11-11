  • 24° C
Ciudad Obregón

Cierran tienda Alice de Ciudad Obregón; suspensión de negocios no cesa

Siguen las inspecciones en establecimientos de Cajeme por parte de Protección Civil Municipal

Nov. 11, 2025
Tras denuncias de la ciudadanía e inspecciones por parte del personal de Protección Civil de Cajeme, la tienda Alice, que se dedica principalmente a la venta de ropa en el centro de Ciudad Obregón, fue suspendida, como ha sucedido en los últimos días con otros establecimientos, incluido Mercajeme.

Elementos de la dependencia hicieron un recorrido por la parte exterior e interior del negocio, el cual tenía estructuras y aparadores de prendas de vestir sobre la banqueta que se ubica en la calle No Reelección y 5 de Febrero.

imagen-cuerpo

Esto representaba dificultades para las personas que circulan frecuentemente por el centro de la ciudad, pues obstaculizaba el paso por la saturación del área peatonal. Además, se encontraba un letrero de estacionamiento exclusivo sobre la calle No Reelección, lo que impedía a las unidades vehiculares parquearse en la zona.

Una vez que los elementos de Protección Civil hablaron con el personal y este retiró las estructuras y aparadores en mención, se colocó un letrero que indica que la tienda se encuentra clausurada hasta nuevo aviso.

imagen-cuerpo

Recientemente, el coordinador de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, explicó que cuando se detecta falta de dispositivos de seguridad en las tiendas es cuando se suspenden y pueden abrir cuando cumplan con los requerimientos.

imagen-cuerpo

OPINAN CAJEMENSES

Personas que cotidianamente se desplazan por el centro de la zona urbana de Cajeme dijeron estar de acuerdo con que se tomen medidas en distintos negocios para garantizar seguridad a clientes y empleados.

"Por una parte, está bien por la seguridad de las personas, por otro lado, a personas que trabajamos en el centro no nos conviene mucho porque se atrasa el trabajo, aun así, vale más la seguridad, hay que buscarle y hay que trabajar", dijo Jesús Rosas.

imagen-cuerpo

"Está bien que haya más seguridad para nosotros, si así lo están haciendo aquí está bien, que arreglen de verdad, a lo mejor es muy viejo lo que hay, tanques de gas en negocios, entre otras cosas", comentó por su parte Alicia.

Cabe señalar que Protección Civil también instruyó a vendedores ambulantes de la zona retirar estructuras que obstruyan el paso por las banquetas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

