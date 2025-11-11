Tras cierre de calles, Oomapasc atiende fuga de agua en la colonia Ampliación Villa Fontana

Por la problemática de drenajes colapsados que lleva más de 2 meses en la colonia Ampliación Villa Fontana, vecinos decidieron cerrar las calles Austria y Valle del Soya de manera temporal, para exigir al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) una solución definitiva a la situación que se vive.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA COLONIA?

Personal de la paramunicipal acudió a la zona y realizó trabajos con máquinas de desazolve para limpiar las calles.

Marcos Serrano, uno de los vecinos afectados por la situación, comentó que la preocupación de los habitantes es principalmente por niños y adultos mayores, pues existe un posible foco de infección.

"Tiene más de dos meses la situación, ha colapsado, y hay un foco de infección muy fuerte, hay niños que se ven afectados, para nosotros como mayores no es tanto el problema, primero nos dijeron que no se podía hacer nada con la limpieza porque el drenaje estaba colapsado, ya se agravó el problema, no queríamos molestar, pero fue necesario", dijo.

¿QUÉ ACCIONES HAN TOMADO LOS VECINOS Y AUTORIDADES?

Son cerca de seis cuadras las que se ven afectadas por los encharcamientos de agua sucia, la cual genera un mal olor que ingresa a las casas.

"Es una peste dentro de las casas, es muy molesto, hacemos un llamado a las autoridades para que no solamente destapen, porque tenemos entendido que el problema está adentro. Que se tomen las medidas que se tengan que tomar, los vecinos colaboramos lo más que podemos, pagando nuestros recibos del agua", dijo.

Vecinos no descartan tomar más medidas, en caso de que no haya una solución definitiva al problema.