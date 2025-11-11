Blindan a estudiantes de la Unison contra enfermedades: Arranca jornada de vacunación

Arrancó la jornada de vacunación de tres días en la Universidad de Sonora (Unison) en Cajeme con lo que se busca proteger a los estudiantes del área de Ciencias de la Salud y personal académico, quienes se exponen a diferentes padecimientos en las áreas hospitalarias y centros de la salud de la región, informó el coordinador del programa de Medicina, Antonio Alvidrez Labrado.

La vacunación se realiza en coordinación con el Distrito de Salud 04 y se aplican biológicos contra el Covid-19, influenza, sarampión, neumococo, hepatitis B, tétanos, así como pruebas rápidas para VIH, métodos anticonceptivos barrera, entre otros.

La jornada se programó para los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, a la que podrán acudir los estudiantes de las cinco carreras que ofrece la Universidad de Sonora en Cajeme.

QUIEREN PROTEGER A ESTUDIANTES Y PERSONAL

Aunque la aplicación de las vacunas es voluntaria, Alvidrez Labrado resaltó la importancia de que los estudiantes de que los estudiantes acudan por el biológico, ya forman parte del personal de salud que está expuesto constantemente.

“Como son personal de salud, estudiantes y personal, estamos rotando por áreas hospitalarias y unidades de salud, entonces se están aplicando estas vacunas, están participando las cinco licenciaturas, docentes, alumnos, trabajadores y ha habido buena respuesta”, detalló.