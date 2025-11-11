  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 11 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Blindan a estudiantes de la Unison contra enfermedades: Arranca jornada de vacunación

La universidad arrancó la vacunación de alumnos de todas las carreras para protegerlos de posibles padecimientos

Nov. 11, 2025
Se tienen suficientes vacunas para atender a la comunidad universitaria que acuda
Se tienen suficientes vacunas para atender a la comunidad universitaria que acuda

Arrancó la jornada de vacunación de tres días en la Universidad de Sonora (Unison) en Cajeme con lo que se busca proteger a los estudiantes del área de Ciencias de la Salud y personal académico, quienes se exponen a diferentes padecimientos en las áreas hospitalarias y centros de la salud de la región, informó el coordinador del programa de Medicina, Antonio Alvidrez Labrado.

La vacunación se realiza en coordinación con el Distrito de Salud 04 y se aplican biológicos contra el Covid-19, influenza, sarampión, neumococo, hepatitis B, tétanos, así como pruebas rápidas para VIH, métodos anticonceptivos barrera, entre otros.

La jornada se programó para los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, a la que podrán acudir los estudiantes de las cinco carreras que ofrece la Universidad de Sonora en Cajeme.

imagen-cuerpo

QUIEREN PROTEGER A ESTUDIANTES Y PERSONAL 

Aunque la aplicación de las vacunas es voluntaria, Alvidrez Labrado resaltó la importancia de que los estudiantes de que los estudiantes acudan por el biológico, ya forman parte del personal de salud que está expuesto constantemente.

“Como son personal de salud, estudiantes y personal, estamos rotando por áreas hospitalarias y unidades de salud, entonces se están aplicando estas vacunas, están participando las cinco licenciaturas, docentes, alumnos, trabajadores y ha habido buena respuesta”, detalló.

imagen-cuerpo
Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Crece empleo en Sonora durante octubre
Ciudad Obregón

Crece empleo en Sonora durante octubre

Noviembre 11, 2025

El registro de empleos formales creció en cerca de seis mil espacios en Sonora

Inconformes guardias por cierre de Itama en Cajeme
Ciudad Obregón

Inconformes guardias por cierre de Itama en Cajeme

Noviembre 11, 2025

Los vigilantes piden no ser trasladados al Cereso, además, exigen el pago de vacaciones que les quedaron pendientes

Itson promueve ciencia y tecnología: Realiza Semana de la Ciencia
Ciudad Obregón

Itson promueve ciencia y tecnología: Realiza Semana de la Ciencia

Noviembre 11, 2025

Durante tres días recibirán a estudiantes de primaria y secundaria en su campus Centro