Despiden al padre César Chuffe Brito, reconocido sacerdote de la Diócesis de Ciudad Obregón

La Diócesis de Ciudad Obregón informó el fallecimiento del presbítero César Zaid Chuffe Brito, quién perdió la vida la tarde del 11 de noviembre de 2025, en su natal Guaymas, Sonora tras varios meses enfermo

Su vida sacerdotal, marcada por el servicio y la entrega, dejó una huella significativa en las comunidades donde ejerció su ministerio a lo largo de más de tres décadas.

Este martes el cuerpo del sacerdote fue recibido en Catedral donde al mediodía se celebró una misa de exequias presidida por el Padre Demetrio Moreno y presbíteros, además del Seminario Diocesano.

Permanecerá en Catedral hasta las 7:00 pm de hoy y posteriormente será cremado y mañana jueves 13 de noviembre se llevará a cabo la misa de cenizas en la Catedral a las 12:00 p.m., para luego depositar sus restos en la Capilla de la Piedad.

EL SERVICIO DEL PADRE CÉSAR EN LA DIÓCESIS

El padre Chuffe Brito nació el 24 de julio de 1967 en Guaymas. Ingresó al Seminario de los Misioneros de la Adoración Perpetua en Álamos y posteriormente al Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, donde fue uno de los fundadores del Curso Introductorio.

Su formación teológica y filosófica se complementó con estudios en Tijuana y una licenciatura en Teología Dogmática en Roma. Fue ordenado diácono en 1993 y presbítero el 4 de febrero de 1994 por el obispo Vicente García Bernal.

Durante su ministerio, sirvió en numerosas comunidades de Sonora, entre ellas Ciudad Obregón, Guaymas, Bacabóampo y Bacadéhuachi. Desempeñó roles clave como párroco, vicario y coordinador diocesano, además de colaborar en el Seminario y con diversos movimientos eclesiales, como el Movimiento Familiar Cristiano y los Cursillos de Cristiandad.

En los últimos años fue párroco de San Juan Bautista en Bacame Nuevo y decano del Decanato de San Ireneo.

La Diócesis expresó su encomienda a Cristo Pastor eterno y a la intercesión de la Virgen María por el descanso del padre César Zaid Chuffe Brito, recordado por su compromiso pastoral, su cercanía con los fieles y su entrega incondicional a la Iglesia sonorense.