Los Obispos de México permanecen en Asamblea Plenaria, durante la cual se abordan temas como la migración, la familia, la paz y trabajan en trazar acciones concretas que fortalezcan la misión evangelizadora y la presencia de la Iglesia en los desafíos actuales del país.

La Diócesis de Ciudad Obregón solicita a los fieles, permanecer en oración por los Monseñores, ya que seguirán en Asamblea Plenaria hasta el día 15 de noviembre.

"Oremos por nuestros hermanos Obispos reunidos en Asamblea Plenaria, para que el Espíritu Santo los ilumine, escuchen su voz y tomen las mejores decisiones para bien de todos los que formamos el Pueblo de Dios", comunicó.

El padre Aníbal Lauterio explicó que este encuentro busca principalmente fortalecer los lazos de unidad en el ministerio episcopal y discernir los desafíos actuales de la Iglesia en México, especialmente en torno a la sinodalidad, el acompañamiento pastoral a los migrantes y la revisión de las normas internas de la organización episcopal, a través de un espacio de comunión, discernimiento y renovación del compromiso episcopal.

"En esta ocasión será más festivo este encuentro, debido a que los últimos 4 años caminamos como pueblo de Dios en el discernimiento de lo que es nuestro IV Plan Diocesano de Pastoral que ahora será aprobado y promulgado para que, desde la Palabra de Dios, el IV Plan nos oriente hacia la celebración de los 500 años del acontecimiento Guadalupano (2031) y el jubileo por los 2000 años de la redención (2033)", dijo.

El próximo lunes se realizará una peregrinación del Santuario de Guadalupe a la Catedral, donde se celebrará la misa de promulgación del IV Plan Diocesano de Pastoral.