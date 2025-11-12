Realizarán homenaje a la Virgen de Guadalupe en Ciudad Obregón

Un homenaje a la Virgen María se llevará a cabo en el Santuario de Guadalupe el próximo 27 de noviembre, para honrar la imagen de la madre de Dios con distintas actividades, previo a los eventos que se realizarán durante el siguiente mes, en el marco de su día, que se conmemora el 12 de diciembre.

Será a las 15:30 horas cuando se realizará la bienvenida en el templo, ubicado en la calle Durango entre Galeana y Zaragoza. Posteriormente a las 15:45 habrá un Santo Rosario y a las 16:30 una danza en honor a la Morenita del Tepeyac. A las 16:45 se realizarán distintas dinámicas guadalupanas, mientras que a las 17:45 se compartirán testimonios de fe por parte de los fieles.

A las 18:15 horas habrá un mensaje guadalupano, posteriormente una marcha con estandartes y a las 19:00 horas tendrá lugar la celebración de una misa especial, oficiada por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini.

El evento finalizará con la bendición de Exposición de Arte Sacro a las 20:00 horas y una verbena familiar a las 20:15.

El coordinador del Centro Diocesano Santa María de Guadalupe en Ciudad Obregón, Eduardo Castelo Rodríguez, destacó que la comunidad se encuentra invitada a participar en estas actividades y aclaró que estas se realizan como parte de la Novena Intercontinental Guadalupana, que inició en 2022, en espera de los 500 años desde la aparición de la Virgen a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, que se cumplirán en 2031.

"Estamos dentro de lo que se llama una Novena Intercontinental Guadalupana, en el 2022 la Conferencia Episcopal Mexicana indicó que daba inicio esta novena 9 años antes del 2031, cuando se cumplen 500 años de la venida de la Virgen. Se sugirieron muchas actividades que se pueden realizar para honrar a nuestra madre de Dios y estar más preparados para ese año. Es preparar el camino, que la gente esté más consciente, de lo que significará el año 2031", dijo.