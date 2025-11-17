Así se vivió la expo anime AkiMatsuri en Ciudad Obregón

La primera edición de la Expo Anime Aki Matsuri en Ciudad Obregón superó las expectativas de los asistentes. El evento, realizado en las instalaciones del Centro Magno, reunió talento local, invitados especiales y competencias que mantuvieron vivo el espíritu otaku durante toda la jornada.

TORNEOS QUE ENCENDIERON EL AMBIENTE

Desde temprano, la emoción se hizo sentir con los torneos de beyblade organizados por la Comunidad Blader Obregón, quienes lograron reunir a decenas de participantes. Al mismo tiempo, la intensidad se trasladaba a las pantallas con el torneo de Smash Bros, donde los jugadores demostraron su habilidad en batallas que dejaron al público sin aliento.

Más tarde, la zona de juegos volvió a llenarse con el inicio del TCG, atrayendo a fans de cartas que buscaban demostrar su estrategia y dominio.

INVITADOS QUE CONQUISTARON AL PÚBLICO

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de Gena Sánchez, actriz de doblaje conocida por interpretar a Nami. Tras una competencia especial donde se premiaron a los asistentes, Gena dedicó tiempo para convivir, firmar autógrafos y compartir historias que encantaron a los fans.

Mike Leal también se apoderó del escenario, recreando algunas de sus actuaciones más reconocidas. Su energía y cercanía provocaron una ovación general entre quienes disfrutaron cada una de sus interpretaciones.

TALENTO LOCAL QUE BRILLÓ CON FUERZA

Como ya es tradición en los eventos de anime de la región, los cosplayers y artistas demostraron que en Obregón hay pasión y creatividad de sobra. Artistas como Harry Ozono, Hirosmile y Juank Foca, entre otros, formaron parte de las exposiciones que acompañaron esta edición.

El cosplay también tuvo representantes de lujo con la presencia de Bustio Cos, Drakkion Cosplay y Fernni Meow, quienes destacaron con trajes elaborados y una interacción llena de carisma.

ESPACIOS PARA TODOS LOS GUSTOS

No todo fue adrenalina y competencia. En un área especial, los asistentes pudieron disfrutar de una variedad de platillos pensados para complementar la experiencia del Aki Matsuri. Mientras tanto, en el escenario principal se llevó a cabo un concurso de gritos que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más divertidos del día.

La primera edición del Aki Matsuri en Ciudad Obregón dejó claro que la comunidad otaku local está más viva que nunca. Con actividades para todas las edades, invitados especiales y un ambiente lleno de entusiasmo, este evento marcó un inicio prometedor para futuras ediciones.