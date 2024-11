Jubilados y pensionados de Isssteson se manifiestan en Cajeme y exigen mejoras en el servicio

Una respuesta favorable e inmediata es la que solicitan jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), ante la falta de especialistas para sus tratamientos, además de abastecimiento de medicamento.

Este viernes los inconformes se manifestaron a las afueras del Instituto, en calle Sinaloa entre Mayo y Tetabiate, para alzar la voz en exigencia de mejorar el servicio hacia la derechohabiencia, debido a que dijeron que se han visto en la necesidad de costear los fármacos, tras de que hay desabasto.

"Pedimos por ejemplo que haya cardiólogos, hay uno solo; qué haya más internistas, más cirujanos, más traumatólogos, oncólogos. No tenemos servicio de neurología, urología, otorrinolaringología, oftalmología, no tenemos dermatólogo, no tenemos maxilofacial", aseveró Leonel Acedo Félix, maestro estatal.

En representación de los trabajadores de la educación de la sección 54 del SNTE, destacó que la falta de medicamentos les ha obligado a comprarlos, pese a que algunos cuesten más de mil pesos, pero que en ocasiones tampoco cuentan con los fármacos más comunes y baratos.

"Hay un catálogo grandísimo, a veces hasta el paracetamol no la encontramos, con más razón los medicamentos que deben administrarse para los pacientes con enfermedades más graves", comentó.

Acedo Félix dijo que el mismo problema presentado en Ciudad Obregón es generalizado y afecta a la derechohabiencia a nivel estado, por lo que hacen un llamado al gobernador del estado, Alfonso Durazo, para que resuelva la problemática.

Dio a conocer que tienen el conocimiento de que el mandatario estatal, dijo trabajar en el rediseño de la estructura administrativa de Isssteson, ello con el fin de mejorar el servicio; sin embargo, los manifestantes quieres resultados inmediatos.

Los inconformes dijeron que seguirán manifestándose hasta conseguir que sus derechos como derechohabientes sean respetados a través de la responsabilidad correspondiente al Gobierno del Estado.

También dejaron en claro rechazar la posibilidad de ampliar el tiempo de servicio para poder jubilarse, tampoco quieren aumentos en las cuotas que maestros activos pagan cada 15 días, mientras que los jubilados pagan cada mes.