Javier Lamarque: Parques y plazas son públicas

"Hay que aclarar que las plazas y parques son públicos porque se construyen y se mantienen con el dinero de todos y todas, no es en particular con el dinero de una colonia, sino no se pudieran hacer plazas. No son propiedad de nadie, sí se puede llegar a acuerdos con los vecinos para ciertas actividades, pero sin perder de perspectiva que la plaza es pública", respondió el alcalde Javier Lamarque a las quejas del Comité Vecinal de la colonia Chapultepec.

Los miembros externaron su inconformidad por una kermés de una escuela privada que se realizó en el nuevo parque Juan Estrada, pues a decir de los vecinos el Ayuntamiento autorizó el evento sin consultarlos y se debe contar con la autorización de todos los que conforman el comité, por acuerdo con el gobierno municipal.

Al respecto, el presidente aclaró que sí hay un convenio con el Comité, pero este fue malinterpretado, además de que todavía no es aprobado por Cabildo, por lo que se hablará con los vecinos para hacer algunas precisiones y no haya malentendidos.

"Fue un problema de interpretación que vamos a aclarar bien. Hay un acuerdo con ellos en el uso de canchas deportivas para tener un mayor orden y en contraparte ellos se comprometen a ayudar con la limpieza, aunque el ayuntamiento tiene la responsabilidad de limpiar, pero con ayuda de los vecinos es mucho mejor. En ese sentido, hay un convenio en principio que no está aprobado por el Ayuntamiento, todavía tiene que pasar por Cabildo, pero debe quedar claro que las plazas son públicas", dijo.

En abril de este año se inauguró el parque Juan Estrada, donde anteriormente estaba la demolida escuela Eusebio Montero Morales