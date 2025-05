Vecinos de Valle Dorado en Ciudad Obregón reportan problemáticas por alcantarilla abierta

Riesgos de accidentes, condiciones de acumulación de basura y posteriores taponamientos, son algunas de las afectaciones que reportan vecinos de la colonia Valle Dorado, derivados de la falta de tapadera en una alcantarilla ubicada en el cruce de la calle lateral 5 de Febrero con Valle Dorado.

Celestino Castelo, habitante de la colonia, compartió que con la finalidad de reducir los riesgos de accidentes han optado por utilizar jabas, cartones, llantas, hieleras e incluso árboles para advertir sobre la presencia de la alcantarilla abierta, lo que podría resultar en taponamientos en el sistema hidrosanitario.

"La gente no cuida y nos pone en riesgo a los demás, desconocemos por qué se llevan la tapadera, quizás para venderla, pero lo cierto es que lo hacen personas ajenas a la colonia, y lo hacen cuando no son vistos. Hemos estado vigilantes y no hemos visto a nadie. Por ahora, nuevamente hemos colocado llantas para evitar que algún niño caiga", explicó.

También comentó que las vialidades en las zonas aledañas se encuentran en mal estado y se ha vuelto común las coladeras, alcantarillas y registros abiertos, no solo en las calles sino en las banquetas, problema que dura meses sin que se les dé solución.

"Afortunadamente, no ha habido más que caídas y raspones, pero el riesgo persiste, especialmente para los niños que podrían caer al interior. Hemos visto que acude el personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, y ha colocado señalizaciones, pero pues el riesgo aumenta cuando no se ve que falta la tapa. A veces colocamos jabas o llantas para alertar a la gente, pero terminan cayendo al drenaje", explicó.

Por lo anterior solicitan que se dé una pronta atención a la problemática, argumentando que derivado de esta se presentan constantes desbordamientos de aguas negras en la zona.