Javier Lamarque: "No se aumentará ni un peso a la deuda pública de Cajeme"

En el gobierno 2021-2024 era de 649 millones 362 mil 439 pesos; así se encuentra ahora

Por: Javier Zepeda

A la deuda pública del municipio de Cajeme no se le aumentará "ni un solo peso" durante este trienio, reiteró el alcalde Javier Lamarque Cano, tras dar a conocer que se solicitará un crédito de 100 millones de pesos para que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) tome acciones emergentes para atender las fugas de aguas en las colonias.

En el gobierno 2021-2024, se recibió la deuda en 649 millones 362 mil 439 pesos, informó, y durante ese trienio se redujo a 597 millones 996 mil 170. El presidente municipal hizo el compromiso de que el crédito ya mencionado se pagará en su totalidad antes de finalizar el gobierno actual y además se buscará bajar la deuda actual en, al menos, unos 20 millones de pesos.

"No pedimos más porque no queremos endeudar al Ayuntamiento. Nosotros recibimos una deuda de 649 millones de pesos (en el gobierno pasado) y a esa le restamos 51 millones de pesos. Pedimos 3 créditos de corto plazo en el trienio anterior, por 63 millones, que se pagó totalmente. Este trienio vamos a abonar otro tanto (a la deuda), vamos a pedir cien millones, 50 serán a corto plazo, más otros 50 por amortización a largo plazo, pero nada de esto no va a incrementar la deuda. No le vamos a agregar ni un solo peso a la deuda", dijo.

Con el préstamo se realizarán obras que son necesarias para atender problemáticas de fugas de agua en colonias, las cuales implican el cambio de colectores completos. Cerca del 95 por ciento de los reportes de fugas de aguas se concentran en 20 colonias de Cajeme.