Javier Lamarque minimiza críticas ciudadanas sobre inauguración de bebedero

Cajemenses externaron inconformidad porque se inaugure un bebedero y no se dé prioridad a calles o drenajes en redes sociales

Por: Javier Zepeda

Tras las críticas ciudadanas que surgieron a raíz de la inauguración de un bebedero en el Palacio Municipal de Cajeme, en las que los cajemenses externaron su inconformidad por que no se dé prioridad a drenajes y calles, el alcalde Javier Lamarque Cano justificó la inversión de 43 mil 900 pesos en dicha obra, y reiteró su intención de replicar más en otras partes de la ciudad.

El 28 de enero se hizo una ceremonia para la inauguración y, por medio de redes sociales, usuarios cuestionaron cuáles son las prioridades del Ayuntamiento. También a nivel nacional se criticó la situación de inseguridad.

"Decía Sócrates que cuando le hacían una crítica, si tenía algo de sustento la escuchaba para mejorar y cuando no tenía la escuchaba y se reía. En mis tiempos de chamaco, de joven, cuando alguien hacía algo malo, perverso, que tenía intención de hacer daño decíamos que mala leche, eso es, que mala leche que se haga mofa de algo importante...Para empezar, el que haya una situación equis en una problemática del municipio, no quiere decir que no vamos a hacer otras cosas. Ósea que ya no entregamos señalamientos, ya no rehabilitamos calles, ya no arreglamos el alumbrado porque hay que atender, es una tontería. Seguimos trabajando", mencionó.

Reiteró que el bebedero es el inicio simbólico de un programa para instalar más, y fomentar el consumo de agua potable de la llave. "El bebedero que inauguramos, dije claramente, era el inicio simbólico de un plan que tenemos de instalar bebederos, en principio, en los edificios públicos", dijo.

Justificó que estos bebederos beneficiarán a las personas que acudan al edificio de gobierno para realizar sus trámites. Lamarque Cano dijo incluso que un día después de instalar el bebedero, se hizo una encuesta donde quienes lo estrenaron dijeron ver con buenos ojos la obra.

"Se hizo una encuesta, precisamente, en cien por ciento de personas que usaron el bebedero dijo qué bueno. Mucha de esa gente es de escasos recursos y comprar una botella de agua de 10 pesos es algo que le daña el bolsillo. Para los trabajadores del Ayuntamiento también es bueno", mencionó. Otras partes donde podrían instalarse bebederos como estos son la Laguna de Náinari y en oficinas de Oomapasc.