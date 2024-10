Itson promueve la inteligencia emocional en sus estudiantes

Además de la física, química y matemática, Paloma Daniela Gómez Álvarez consideró importante la impartición de la materia de Salud y Desarrollo Personal para que los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), puedan gestionar sus emociones.

La maestra que imparte clases en Itson, campus Náinari insistió la importancia de que los jóvenes puedan controlar y canalizar sus estados de ánimo, así como sus pensamientos y de esa manera puedan hacerle frente a la vida.

"Y pues también hacemos actividades que vayan enfocadas en si a la materia, todo el material trata de lo mismo, es para el control, relaciones interpersonales, como tener una comunicación efectiva y optima con maestros, relaciones de pareja, familia, entre alumnos también", comentó.

EL DESAFÍO

Sin embargo, no todo es "miel sobre hojuelas", dado que dio a conocer que, al estar frente a la clase, los alumnos varones tienen mucha vergüenza o les da pereza hablar sobre temas sensibles, mientras que en mujeres también se muestran apáticas en menor medida.

"No les gusta hablar o quizás que la gente se entere de a veces tienen problemas; todos tenemos problemas, pero si a los hombres les da flojera hablar sobre las emociones, eso sí es un problema que veo que los hombres son un poquito más cerrados de su mente en ese aspecto", comentó.

Y para poder avanzar con los universitarios, dijo, que busca realizar la clase más amena con actividades en equipo y llevar escenarios hipotéticos a la vida real.

"Tienen el conocimiento que lo visto en el salón, me hicieron un sketch sobre personas que no tienen casa, personas en situación de calle, problemas familiares, problemas en la escuela y ahí es donde me doy cuenta de que si tienen un amplio panorama de donde la pueden aplicar, pero quizás en el momento que la tienen que aplicar esas habilidades les cuesta trabajo", concluyó.