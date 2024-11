ITSON envía propuesta de presupuesto al gobierno estatal

Alrededor de 536 millones de pesos propuso el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) al gobierno del Estado como parte del subsidio estatal ordinario para el presupuesto de egresos del 2025, informó el rector, Jesús Héctor Hernández López.

Alrededor de 536 millones de pesos propuso el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) al gobierno del Estado como parte del subsidio estatal ordinario para el presupuesto de egresos del 2025, informó el rector, Jesús Héctor Hernández López.

La propuesta se envió el viernes pasado al gobierno del estado en busca que se incluya esa cantidad en el anexo de ejecución que se firma de forma tripartita entre el gobierno estatal, el ITSON y la federación, con lo que se busca seguir atacando las áreas de la universidad que tienen algún rezago.

A los 536 millones de pesos del gobierno estatal se le suman aproximadamente de 638 millones que le llegarían al ITSON por parte del gobierno federal, lo que arroja un total de mil 174 millones de pesos para el año entrante.

Reconoció que no se tiene la seguridad de que en el proyecto de iniciativa de presupuesto de egresos del gobierno del estado exista una diferencia a lo enviado, sin embargo, el ITSON busca que no existan esas diferencias, ya que después se necesitan solicitar ampliaciones presupuestales.

"Nosotros siempre buscamos que no existan diferencias entre lo que se envía como proyecto de del decreto de egresos, del presupuesto de egresos del gobierno del estado, en cuanto a lo que le corresponde al ITSON como subsidio y aquello que tenemos la expectativa que se va a firmar en el anexo de ejecución en enero, entonces lo ideal es que no existan diferencias para después no andar buscando ampliaciones"

Agregó que con lo que aporta el gobierno estatal se libera el recurso propio del ITSON y se contempla que este año suceda lo mismo que en el 2023 cuando el gobierno estatal cumplió con lo que se comprometió.

"Recordar que el subsidio estatal nos libera nuestro recurso propio, el año 2023 y esperamos que este 2024 aporte el cien por ciento de lo que se comprometió, liberando el recurso propio de los gastos que son nómina, servicios materiales y servicios generales".

CONTINUARÁN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA

El presupuesto para el año entrante servirá para continuar fortaleciendo la infraestructura deportiva y atacar las necesidades que se tienen en diferentes áreas como es el equipo de laboratorios, la construcción de obra para que aloje a los nuevos programas educativos, como es el caso de enfermería.

"Aquí en Obregón vamos a adecuar áreas para que exista la misma infraestructura de las unidades de Guaymas y Navojoa, con la idea que los jóvenes que estudien enfermería tengan las mismas condiciones en cuanto a infraestructura".

También se busca dar certeza y estabilidad laboral a los trabajadores del instituto, lo que ya se está trabajando y se tienen avances en la materia.

Hernández López dijo que ya se tuvieron pláticas con las autoridades hacendarias y educativas estatales en donde se planteó cómo esperan que llegue el proyecto de ejecución para el año entrante.