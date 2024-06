Inicia en Cajeme "limpieza" de banquetas obstruídas

El alcalde Carlos Lamarque advirtió que aquellas personas que no despejen las banquetas serán sancionadas y se les retirará el material

Por: Javier Zepeda

A pesar de ser parte de la vía pública, en Cajeme persiste la obstrucción de banquetas por parte de comerciantes y ciudadanos, por lo que el alcalde Carlos Javer Lamarque Cano giró instrucciones para que se lleve a cabo una campaña de "limpieza".

Explicó que se aplicarán sanciones a aquellas personas que hagan caso omiso de las instrucciones, además de que se les quitará el material con el que impiden el paso a los peatones.

"Aprovecho para informarle a la ciudadanía de Cajeme que vamos a emprender una campaña de limpieza de banquetas en cuanto a lo que es la obstrucción, no podemos permitir que las personas estén coartando el derecho de uso público de la banqueta. Lo digo para que se entere la gente que está en esta situación, se le va a multar y se le quitará el material, sobre advertencia no hay engaño", comentó.

Vecinos de la colonia Benito Juárez denunciaron que esta problemática se puede observar en la calle Allende, entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles.

Otra parte del municipio en donde se han hecho denuncias por este tipo de apropiaciones, es el cruce de la calle Paris y 6 de abril, donde algunas personas cercaron una parte de la banqueta para dedicar este espacio como taller mecánico.

"ADJUDICACIONES SON LEGALES"

Por otro lado, el presidente municipal justificó que las adjudicaciones directas que se han entregado a empresas para la realización de obras, durante este gobierno, cumplen en su totalidad con lo que establece el marco legal.

Esto, en respuesta al informe del programa "A dónde va tu dinero", por parte de la organización "Cajeme Cómo Vamos", durante el cual se dio a conocer que, de enero a marzo del 2024, el Ayuntamiento realizó 63 adjudicaciones directas, de las cuales 42 exceden el límite del monto establecido.

"Hasta ahorita no me han presentado ningún elemento que compruebe si alguna adjudicación es ilegal, por poner un ejemplo, puede haber 90 adjudicaciones directas para obras y 10 licitaciones, pero esas 90 pueden representar el 10 por ciento de presupuesto de obra. Y el resto el 90 por ciento del presupuesto de obra...Las adjudicaciones pueden ser de 40 mil pesos o hasta un millón, que es lo que la ley lo permite. Podemos revisarlo con ellos, cada vez que hemos platicado termino demostrándoles que no es cierto", dijo.

SOBRE LAS LUCES ARTIFICIALES EN FERIA DE CÓCORIT

El presidente municipal adelantó que investigará el presunto uso de luces artificiales en la Feria de San Juan de Cócorit, para determinar si habrá sanciones a los responsables.