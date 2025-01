Informe de seguridad no coincide con la realidad: Demetrio Camarena

El regidor de Cajeme dio a conocer que solamente en enero de este año se han registrado cerca de 30 homicidios

Por: Javier Zepeda

Las estadísticas presentadas por el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano en su informe por los primeros 100 días de gobierno, relacionadas a los homicidios dolosos, no corresponden a dicho periodo ni reflejan la realidad que se vive actualmente, dijo el regidor Demetrio Camarena, quien forma parte de la Comisión de Seguridad.

En su informe, Lamarque mencionó que en comparación con 2021 ha habido una reducción del 55 por ciento en los índices de este delito, tendencia que se ha mantenido en esta nueva gestión.

"Es cuestionable, los datos que presenta el alcalde corresponden a la administración municipal saliente, se supone que debe presentar datos de los primeros cien días de este nuevo gobierno. Y, aun así, no dan los porcentajes, él presenta una disminución del 55 por ciento en homicidios, cuando es una situación que vivimos día a día, en el mes de enero ya van aproximadamente 30 homicidios, entonces no coinciden los datos", mencionó.

Cuestionó las fuentes utilizadas por las autoridades municipales para determinar que la tendencia del homicidio mantiene tendencia a la baja, mientras que por otro lado mencionó que en las visitas que ha realizado en las colonias, ciudadanos han denunciado que siguen los robos en negocios y casas.

"Siguen los robos a comercio, a los ciudadanos, a casa habitación, pero lo que sucede es que no están denunciando y si no hay denuncia no hay registros, ellos no se atreven a denunciar por una sencilla razón, ya no hay confianza en las autoridades. Presentan su denuncia, pierden todo un día y solamente queda ahí, saben que no va a proceder a más. Mientras no lo hagan, los números irán a la baja, aunque los delitos estén en el día a día", dijo.