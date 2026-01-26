  • 24° C
Ciudad Obregón

Industria aeroespacial en Cajeme tiene crecimiento

Se proyectan contrataciones nuevas para este año, lo que beneficiaría a los trabajadores de la región

Ene. 26, 2026
Se espera que la industria aeroespacial continúe en crecimiento por la demanda de aviones nuevos o de reparación de los que ya se tienen
 La industria aeroespacial en Cajeme cerró el 2025 con un crecimiento que permitió nuevas contrataciones y se espera que este año haya más incorporaciones al sector, lo que beneficiaría al sector obrero de la región, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora del Sur de Sonora, Jaime Gámez Gómez.

El dirigente sindical detalló que se tenían alrededor de 350 trabajadores en el sector en Cajeme y hacia finales del año pasado subió a 400, con miras a seguir contratando hasta alcanzar los cerca de 500 durante el primer trimestre de este año.

“Acaban de anunciar alrededor de 80 espacios más, eso nos indica que el sector va creciendo, se espera que lleguemos a cerca de 500 sindicalizados, eso sin contar el personal de las oficinas y de confianza, hay que cuidar mucho esa fuente de empleo y colaborar”, detalló.

Este aumento en la oferta laboral se debe a que la industria en Cajeme ha tenido un incremento en la producción, lo que permite que haya espacios.

Situación del sector automotriz y contexto internacional

Estos espacios son positivos, sobre todo porque Cajeme cuenta con personal capacitado para llevar a cabo la fabricación de las piezas de aeronaves, cuya demanda ha ido en aumento.

Con respecto al sector automotriz, Gámez Gómez dijo que se ha mantenido el sector, el cual si bien no ha crecido en Cajeme, tampoco ha tenido recortes, lo que indica que ha estado estable.

Estas son buenas noticias para el sector maquilador en medio de tensiones internacionales marcadas por las políticas económicas de Estados Unidos que han creado un panorama de incertidumbre entre los mercados.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


