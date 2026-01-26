  • 24° C
Jalo por Obregón Impulsa reciclaje de baterías de autos

La asociación empezará a recibir este material a partir del 31 de enero en sus jornadas que se llevana cabo en el Parque Los Pioneros

Ene. 26, 2026
Además de cartón, plástico y papel, la asociación civil Jalo por Obregón recibirá baterías de autos durante las jornadas de reciclaje que realiza mensualmente en el Parque Los Pioneros; los integrantes dieron a conocer que, al igual que con el resto de los materiales que se reciben, se le dará un uso responsable para evitar la contaminación del suelo y agua.

"Esta nueva iniciativa es un paso más hacia un Obregón más limpio y sustentable, nos da mucho gusto anunciar que, a partir de este sábado 31 de enero, incorporamos este nuevo material a nuestra jornada de reciclaje", comunicó la asociación. Las jornadas se llevan a cabo los sábados de las 8:00 a las 13:00 horas.

Cabe señalar que las baterías de automóviles afectan al medio ambiente debido a que contienen metales como plomo, litio, cobalto, níquel y ácido sulfúrico, los cuales contaminan suelo, el agua y el aire si se desechan incorrectamente. Esto a su vez afecta a la flora, fauna y la salud humana.

SIGUE RESCATE DE CAMELLONES

La asociación continúa uniendo esfuerzos con la Iniciativa Privada para rescatar espacios públicos que se encuentran descuidados, entre los cuales se encuentran los camellones de distintos puntos del municipio.

Recientemente se trabajó en la limpieza y mantenimiento de los camellones que se ubican por la carretera México 15, cerca de la entrada sur de Ciudad Obregón y de la Central de Abastos.

Los trabajos se hicieron de la mano con una empresa que se dedica a la elaboración de sal.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

