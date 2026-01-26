  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 26 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Afectan aguas residuales a CAM 52

El agua residual se acumula en la calle Galeana y afecta a los niños que están jugando futbol

Ene. 26, 2026
Son 50 estudiantes los que están matriculados actualmente en el plantel y que se ven afectados por esta situación
Son 50 estudiantes los que están matriculados actualmente en el plantel y que se ven afectados por esta situación

Los problemas en el sistema de drenaje del Mercadito Unión escalaron hasta convertirse en un foco de infección para el Centro de Atención Múltiple (CAM) 52, ocasionando que las aguas residuales se estanquen a un costado del plantel, justo donde los niños practican deporte y pasan los recesos, informó la directora, Rosa Amelia Palma.

Impacto en la comunidad educativa por el drenaje colapsado

La problemática persiste desde hace aproximadamente mes y medio, según narró la directiva, y ha ocasionado un ambiente insalubre, ya que las aguas se encharcan sobre la calle Galeana y Quintana Roo.

Los padres de familia ya manifestaron su preocupación a la dirección y le atribuyen a esta problemática las picadas de mosco y dermatitis que empezaron a presentar los niños.

“Muchos de nuestros niños que tienen discapacidades traen aunado alguna situación de salud, traen picaduras de moscos y enfermedades de dermatitis y los padres están inquietos porque dicen que viene de las heces fecales que salen de los drenajes colapsados”.

imagen-cuerpo

Acciones y reportes ante la problemática del Mercadito Unión

La falta de un drenaje pluvial agrava la situación, ya que el agua se estanca y el problema se intensifica alrededor de las 10:00 horas en adelante, cuando acude más gente al mercadito.

La directora explicó que la raíz del problema se encuentra en el Mercadito Unión y los comerciantes le informaron que ya pusieron el reporte con el folio 798788, pero siguen a la espera que se resuelva.

Sumado al problema de las aguas negras, hay gente que llega a tirar basura en las inmediaciones del plantel sobre la calle Galeana, lo que ocasiona que personal del CAM o los padres de familia deban doblar esfuerzos para mantener limpia esa zona.

“La gente desafortunadamente nos está aventando la basura aquí, ustedes pueden venir a ver, hay gente que hasta escombro vienen a dejar y eso es trabajo para nosotros y los padres de familia, porque nos dedicamos a limpiar e inmediatamente otra vez está”.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Sigue hallazgo de cámaras de vigilancia clandestinas
Ciudad Obregón

Sigue hallazgo de cámaras de vigilancia clandestinas

Enero 26, 2026

Son encontradas principalmente en árboles y postes, en la vía pública de Cajeme

No hay ni habrá ningún trato con grupos delictivos, defiende Javier Lamarque
Ciudad Obregón

No hay ni habrá ningún trato con grupos delictivos, defiende Javier Lamarque

Enero 26, 2026

El alcalde de Cajeme desmintió los rumores que circulan en redes sociales y lo atribuyó a campañas negras en su contra

Piden oración por el padre Ismael Figueroa
Ciudad Obregón

Piden oración por el padre Ismael Figueroa

Enero 25, 2026

Fieles de la Iglesia Católica oran por que mejore su estado de salud