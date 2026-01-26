Afectan aguas residuales a CAM 52

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Los problemas en el sistema de drenaje del Mercadito Unión escalaron hasta convertirse en un foco de infección para el Centro de Atención Múltiple (CAM) 52, ocasionando que las aguas residuales se estanquen a un costado del plantel, justo donde los niños practican deporte y pasan los recesos, informó la directora, Rosa Amelia Palma.

Impacto en la comunidad educativa por el drenaje colapsado

La problemática persiste desde hace aproximadamente mes y medio, según narró la directiva, y ha ocasionado un ambiente insalubre, ya que las aguas se encharcan sobre la calle Galeana y Quintana Roo.

Los padres de familia ya manifestaron su preocupación a la dirección y le atribuyen a esta problemática las picadas de mosco y dermatitis que empezaron a presentar los niños.

“Muchos de nuestros niños que tienen discapacidades traen aunado alguna situación de salud, traen picaduras de moscos y enfermedades de dermatitis y los padres están inquietos porque dicen que viene de las heces fecales que salen de los drenajes colapsados”.

Acciones y reportes ante la problemática del Mercadito Unión

La falta de un drenaje pluvial agrava la situación, ya que el agua se estanca y el problema se intensifica alrededor de las 10:00 horas en adelante, cuando acude más gente al mercadito.

La directora explicó que la raíz del problema se encuentra en el Mercadito Unión y los comerciantes le informaron que ya pusieron el reporte con el folio 798788, pero siguen a la espera que se resuelva.

Sumado al problema de las aguas negras, hay gente que llega a tirar basura en las inmediaciones del plantel sobre la calle Galeana, lo que ocasiona que personal del CAM o los padres de familia deban doblar esfuerzos para mantener limpia esa zona.

“La gente desafortunadamente nos está aventando la basura aquí, ustedes pueden venir a ver, hay gente que hasta escombro vienen a dejar y eso es trabajo para nosotros y los padres de familia, porque nos dedicamos a limpiar e inmediatamente otra vez está”.