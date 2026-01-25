Piden oración por el padre Ismael Figueroa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Fieles de la Iglesia Católica hacen un llamado a la oración por la salud del padre Ismael Figueroa Carrasco, quien forma parte de la Diócesis de Ciudad Obregón y recientemente fue dado de alta en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras estar internado.

El sacerdote continuará en tratamiento y médicos de oncología darán seguimiento a su estado de salud, por lo que la comunidad de la Iglesia Católica pide no dejar de orar por el bienestar del padre en mención.

El padre Ismael Figueroa ha sido reconocido por su humildad, misericordia y entrega al prójimo, a decir de algunos fieles de la Parroquia Militar del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la colonia Nueva Esperanza.

A través de redes sociales, se ha visibilizado su labor al seguir visitando y acompañando a personas enfermas, llevando palabras de consuelo y fortaleza espiritual.

En los últimos días se volvieron virales en redes sociales algunas imágenes donde se observa al padre ofreciendo consuelo a otros pacientes aún cuando estaba internado en la UMAE, brindando acompañamiento espiritual, escuchando confesiones y realizando actos de servicio que reflejan el amor y la compasión que caracterizan su ministerio sacerdotal.

El sacerdote es reconocido por compartir oraciones y canciones de alabanzas por medio de sus redes sociales, para llevar la palabra de Dios a las mayores zonas posibles.