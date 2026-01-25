  • 24° C
Ciudad Obregón

Vecinos de la colonia Libertad piden rehabilitación de calles

Las recientes lluvias evidenciaron las malas condiciones en las que se encuentran

Ene. 25, 2026
Un llamado a las autoridades municipales hacen vecinos de las colonia Libertad para que rehabiliten distintas calles interiores de esta zona del municipio, cuyas malas condiciones quedaron evidenciadas tras las recientes lluvias que se presentaron, situación que pone en riesgo la seguridad de las personas que circulan por este sector a diario.

Tal es el caso de las vialidades Moctezuma y Río Agua Naval, en las cuales se pueden observar distintos baches que complican el paso, tanto a los peatones, como a los automovilistas.

Habitantes de esta colonia dijeron temer que ocurra un posible accidente por las malas condiciones en las que se encuentra el pavimento, además de que la lluvia dejó inundaciones en algunas partes.

imagen-cuerpo

La acumulación de agua podría empeorar aún más el estado de la carpeta asfáltica, mencionaron, por lo que dijeron considerar urgente que el gobierno municipal evalúe la posibilidad de intervenir en esta zona de Cajeme.

En un intento por mitigar el impacto de las unidades vehiculares con los hoyancos, algunos habitantes han optado por colocar escombro triturado, sin embargo, este se ha consumido por el paso de los vehículos también.

Alicia, una de las residentes de esta colonia, dio a conocer que no se trata de un problema nuevo, pues la calle lleva al menos 3 años en malas condiciones. En el cruce en mención se observa cómo el paso de los vehículos incluso ha hundido una tapadera de alcantarilla, aumentándola probabilidad de que pase un accidente o se dañe algún automóvil.

Otra problemática denunciada por vecinos de esta colonia es la presencia de perros callejeros.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

