Apuestan por crecimiento en la Universidad del Pueblo Yaqui

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Universidad del Pueblo Yaqui tiene proyectado ampliar su matrícula de alumnos el próximo semestre para lo que construye más aulas y espacios de servicios que permitirán recibir a la tercera generación de jóvenes, informó el rector de la institución educativa, Cresencio Buitimea Valenzuela.

Este semestre se tienen 518 alumnos matriculados y esperan un aproximado de 250 de nuevo ingreso para agosto, por lo que se trabaja en el crecimiento de la universidad con la construcción de nuevas aulas.

"Ya tenemos espacios físicos para agosto, allá en el fondo se están creando los espacios para recibir a las nuevas generaciones, estos espacios que tenemos ya están cubiertos, tanto para los jóvenes de la mañana como los de la tarde, entonces requerimos hacer una proyección y en base al aumento de los alumnos también requerimos de más servicios, más infraestructura, pero ya lo tenemos proyectado para recibirlos en agosto", puntualizó.

El rector explicó que son varias etapas que se realizan al mismo tiempo con miras a quedar concluido para el inicio del siguiente ciclo escolar, los cuales se realizan con partidas federales y estatales.

Oferta educativa y demandas de los estudiantes

La licenciatura Educación es la que tiene mayor demanda, aunque también se tiene Derecho, Medicina y la Ingeniería en Proceso de Producción y Economía Social, las cuales buscan responder a las demandas de la región de las comunidades indígenas.

El académico detalló que las carreras que se tienen sí responden las expectativas de los jóvenes de los pueblos de la etnia Yaqui, pero la universidad seguirá empujando para atraer más oferta educativa en las áreas de administración, contabilidad y enfermería, para tener una mayor cobertura.

"Hay estudiantes que se van a las ciudades a otras universidades por las carreras que no ofrecemos, creen conveniente y esto nos genera que sí tengamos que crecer, pero primero tenemos que cumplir con el ciclo y hacer mayor gestión para ir adecuándonos a la necesidad de los estudiantes si requieren otra carrera, tendríamos que hacer otro estudio diagnóstico para ver, pero lo que estamos observando en la cuestión de la administración y contabilidad son esenciales, y la enfermería también es importante".

A finales de este mes iniciará la promoción para pasar al proceso de inscripción de los alumnos de nuevo ingresos que arrancarán con sus estudios universitarios el próximo mes de agosto.

"El proceso de convocatoria inicia a finales de este mes, estaríamos ya prácticamente iniciando el proceso en febrero para empezar las clases en agosto, entonces viene el proceso de selección, el proceso de evaluación, lanzar la convocatoria, todo lo que se viene".