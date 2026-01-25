  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 25 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Lluvias afectan sistema de transporte en Cajeme

Debido a que el pasaje baja durante el fin de semana las afectaciones no fueron tan fuertes entre los usuarios

Ene. 25, 2026
Hubo carros que el domingo todavía presentaban fallas mecánicas por haberse mojado durante sus recorridos
Las lluvias del fin de semana ocasionaron algunos problemas en diferentes rutas del sistema de transporte público en Cajeme a causa de los encharcamientos y baches, aunque no se dejó de prestar el servicio de camiones ni taxis durante el tiempo que duraron las lluvias ni los encharcamientos en las colonias.

Luis Acosta Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, explicó que los encharcamientos ocasionaron daños en llantas, así como algunas fallas mecánicas, además de los problemas propios de los encharcamientos. 

"Las situaciones normales de los encharcamientos, tuvimos algunas situaciones también de fallas en arranques alternadores y algunas ponchaduras, pero es normal con estas lluvias", abundó.

Estas situaciones no representaron problemas serios o demoras para los usuarios, ya que se tuvo menos pasaje debido al fin de semana, sumado a las lluvias y el frío que llegaron a Cajeme

Medidas y respuesta ante los problemas en la movilidad

Por su parte, Reynaldo Castillo López, presidente de la Fundación Madrazo, dijo que se tuvieron problemas en algunas colonias, sobre todo al oriente de la ciudad y en el paso a desnivel a causa de los encharcamientos, aunque el servicio se siguió prestando el fin de semana para no detener la movilidad.

"Hubo muchos problemas, es que se dañan los carros, las suspensiones, pero seguimos prestando el servicio, la movilidad siguió, pero sí hubo problemitas porque no ves los baches, no se ve el agua y la verdad es algo que no se esperaba".

Durante los fines de semana y los días de lluvia los usuarios bajan en Cajeme y se espera que en el transcurso de la semana se normalice el servicio conforme el clima vaya mejorando.

Frente a ese panorama, hubo taxistas que dejaron de trabajar el sábado a medio día y entre los carros hubo algunos que todavía el domingo presentaban fallas porque se mojaron algunas partes.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


