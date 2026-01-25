Sonora tiene alta cobertura educativa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Sonora tiene una alta cobertura educativa, luego que cerca del 98 por ciento de la población de 5 a 14 años de edad asistiera a la escuela, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el marco del día internacional de la educación.

Esta fecha se conmemora para crear conciencia entre las naciones sobre la importancia de la educación en el desarrollo comunitario y de los países, por lo que el Inegi publicó que en Sonora el 2.1 por ciento de la población antes mencionada no asistió a la escuela durante el tercer trimestre del 2025, ubicándose muy por debajo del 11 por ciento que se tiene a nivel nacional.

En ese mismo periodo de tiempo, la dependencia federal registró que 1.7 por ciento de las personas mayores de 15 años de Sonora dijeron no saber leer o escribir, lo que lo coloca por debajo de la media nacional en este indicador, en los que se tiene un rezago del 3.8 por ciento.

Acceso a tecnología y recursos educativos en Sonora

El Inegi además informó que el 35.4 por ciento de los sonorenses dijeron tener hasta la secundaria terminada, 43.8 por ciento concluyeron hasta la educación media superior y 71.4 por ciento cuenta con estudios de nivel superior y egresó de alguna carrera universitaria.

El acceso a los equipos de tecnología se marcó con un 51.3 por ciento de la población de los niños de 6 años en adelante que utilizaron la computadora para la realización de actividades escolares.

También el acceso a bibliografías fue amplio, luego que Sonora reportara en el 2024 un total de 141 bibliotecas con 801 mil 380 libros existentes para que la población pudiera hacer uso de ellos.