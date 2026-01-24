Crucial, control prenatal: ginecólogo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El control prenatal de las madres gestantes es crucial para evitar complicaciones que puedan derivar en un aborto o el parto pretérmino, también llamado prematuro y con ello la posibilidad de muerte del bebé, expresó el presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Ciudad Obregón, Carlos Gaspar Durán.

En entrevista, el médico especialista explicó que entre las complicaciones del embarazo se puede enumerar la diabetes gestacional, preeclampsia y la restricción del crecimiento del bebé, entre otros que pueden ir de leves a severos y pueden poner en riesgo la vida tanto de la madre como del producto.

Para detectar cualquier situación de riesgo se deben realizar a la madre gestante estudios como exámenes de laboratorio o ultrasonido, ello al percibir síntomas como pueden ser ardor e irritación al orinar, flujo vaginal, cólicos, sangrado o fiebre, expuso el entrevistado.

A partir de los resultados de los estudios, dijo, es posible valorar si se requiere administrar un antibiótico, suplementación o incluso, una dieta especial a la mujer para mejorar su salud y con ello, reducir los riesgos para el bebé en gestación, afirmó.

Entre los microorganismos que pueden ser detectados con estudios de laboratorio está el E. coli y estreptococos, que en dado caso pudieran llegar a provocar abortos, dijo el médico.

Para elegir el antibiótico a administrar se debe ser muy específico y cuidadoso, especialmente porque algunos de ellos pueden llegar a ocasionar afecciones al producto, como es la sordera en el caso de la amoxicilina con ácido clavulánico, o alteraciones en huesos y en el desarrollo de los riñones, en otros productos, señaló.

Recordó que un factor de prevención es la administración de ácido fólico tres meses antes del embarazo --cuando este se prevé--, y hasta la semana número 12 del mismo, para disminuir el riesgo de defectos del tubo neural y se recomienda administrar el ácido docosahexaenoico (DHA), para el desarrollo neurológico del bebé.

En cuanto a los tipos de ultrasonidos para diagnosticar alteraciones en el bebé está el llamado genético, que se efectúa en el periodo de entre 11 y 14 semanas de gestación; el estructural, entre las 18 y 24 semanas, y el de crecimiento y desarrollo, que se practica entre las 32 y 36 semanas; con ellos se puede detectar malformaciones cromosómicas, alteraciones en corazón, pulmón y riñones, así como en las estructuras óseas de los bebés, agregó.

Por último, mencionó que las tecnologías usadas en estos, son las denominadas 3D, 4D y Doppler, que ayudan a obtener mejor definición en las imágenes y con ello el diagnóstico puede ser más efectivo.