Inicia Sonora 2026 con dos defunciones por enfermedades respiratorias

Al iniciar el 2026, en el estado de Sonora se tiene el registro de dos personas fallecidas por enfermedades respiratorias virales, siendo una por Covid-19 y una más por influenza, durante la temporada 2025-2026, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Salud Púbica en la entidad.

Según la información de la dependencia, con base en los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER), desde el inicio de la Temporada Estacional 2025 - 2026, se acumularon 515 casos sospechosos de enfermedades respiratorias virales, con la mencionada defunción asociada, que forma parte de la estadística de la primera semana epidemiológica del presente año.

Asimismo, señala que a la misma semana epidemiológica de la temporada 2024-2025, se acumulaban 28 casos de Covid-19, con dos defunciones asociadas registradas.

De los 14 casos confirmados en el estado en la presente temporada, 11 fueron en Hermosillo, municipio donde se dio la única defunción registrada a la fecha por este padecimiento; dos se presentaron en Guaymas y uno en Cajeme, indica la fuente.

En cuanto a género, el 64 por ciento de los casos se dieron en mujeres y el 36 en hombres, siendo el grupo de edad con mayor incidencia el de los 25 a 44 años, de acuerdo con el informe.

UNA MUERTE POR INFLUENZA

Por otra parte, de 68 casos confirmados de influenza en la temporada, 23 requirieron ser hospitalizados, habiendo fallecido uno de éstos. Del total, cuatro casos son del subtipo viral AH1N1, que constituyen el 6 por ciento, 54 fueron del subtipo AH3N2, correspondiendo al 79 por ciento; nueve casos son del subtipo A que constituyen el 13 por ciento y uno es del subtipo viral B, que corresponde al 2 por ciento; defunción asociada fue en un caso del subtipo AH1N1.

A la misma semana epidemiológica de la temporada estacional 2024- 2025, se acumulaban 165 casos, con 12 defunciones asociadas, mencionó la dependencia.