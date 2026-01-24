  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 24 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Regidor de Cajeme propone reducir Cabildo

Manuel Borbón platea que en lugar de 20 ediles sean 10 y los recursos ahorrados se destinen a la reparación de la red sanitaria

Ene. 24, 2026
Regidor de Cajeme propone reducir Cabildo

Una propuesta de Reforma Ciudadana presentó recientemente ante el Cabildo el regidor Manuel Borbón, en la que se plantea, entre otras medidas, reducir el número de ediles de 20 a solamente 10, lo que permitiría un ahorro estimado de 541 mil pesos, mismos que se podrían destinar a la reparación de la red de drenaje y rehabilitación de calles en mal estado.

"El objetivo es construir un gobierno municipal más cercano a la gente, eficiente y austero. La propuesta plantea una transformación del gobierno municipal, enfocada en fortalecer la democracia, mejorar la rendición de cuentas y optimizar el uso de los recursos públicos, a través de tres ejes principales, la reducción del número de regidores, la elección de regidores por democracia y una revocación de mandato", informó.

Sobre la elección de los regidores que propone el edil, explicó que serían elegidos directamente por la ciudadanía en demarcaciones territoriales, fortaleciendo la cercanía entre representantes y comunidades.

El modelo contempla es de 6 regidores de mayoría relativa y 4 de

representación proporcional. "Esta medida permitirá que la ciudadanía sepa con claridad quién es su regidor y a quién acudir para atender problemáticas locales", dijo.

En cuanto a la revocación de mandato, propone incorporarla al municipio como un mecanismo de democracia directa y participativa. El proceso podría ser solicitado por al menos el 3 por ciento de la lista nominal, una vez transcurrida la mitad del periodo constitucional y, para que tenga efectos vinculantes, se requeriría una participación mínima del 50 por ciento de la población.

El regidor Manuel Borbón destacó que esta reforma busca modernizar el gobierno municipal, fortalecer la participación ciudadana y colocar a Cajeme como un referente en innovación democrática, al construir un modelo de gobierno más eficiente, responsable y verdaderamente representativo de la voluntad popular.

La propuesta deberá ser analizada próximamente por el cuerpo de ediles y deberá ser votada.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Busca INE motivar a jóvenes a sacar credencial de primera vez
Ciudad Obregón

Busca INE motivar a jóvenes a sacar credencial de primera vez

Enero 23, 2026

Son los de 18 y 19 años el grupo más apático para la tramitación del plástico: Verónica Cruz

Somos MX realizará Afiliatón en Cajeme
Ciudad Obregón

Somos MX realizará Afiliatón en Cajeme

Enero 23, 2026

La jornada en busca de sumar a más militantes para la nueva fuerza política en proceso de formación será este domingo

Aprueban reglamento de comisiones en Ayuntamiento de Cajeme
Ciudad Obregón

Aprueban reglamento de comisiones en Ayuntamiento de Cajeme

Enero 23, 2026

Será el primero en Sonora; busca crear orden y mejorar el uso de los recursos públicos en el municipio