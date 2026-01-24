Regidor de Cajeme propone reducir Cabildo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una propuesta de Reforma Ciudadana presentó recientemente ante el Cabildo el regidor Manuel Borbón, en la que se plantea, entre otras medidas, reducir el número de ediles de 20 a solamente 10, lo que permitiría un ahorro estimado de 541 mil pesos, mismos que se podrían destinar a la reparación de la red de drenaje y rehabilitación de calles en mal estado.

"El objetivo es construir un gobierno municipal más cercano a la gente, eficiente y austero. La propuesta plantea una transformación del gobierno municipal, enfocada en fortalecer la democracia, mejorar la rendición de cuentas y optimizar el uso de los recursos públicos, a través de tres ejes principales, la reducción del número de regidores, la elección de regidores por democracia y una revocación de mandato", informó.

Sobre la elección de los regidores que propone el edil, explicó que serían elegidos directamente por la ciudadanía en demarcaciones territoriales, fortaleciendo la cercanía entre representantes y comunidades.

El modelo contempla es de 6 regidores de mayoría relativa y 4 de

representación proporcional. "Esta medida permitirá que la ciudadanía sepa con claridad quién es su regidor y a quién acudir para atender problemáticas locales", dijo.

En cuanto a la revocación de mandato, propone incorporarla al municipio como un mecanismo de democracia directa y participativa. El proceso podría ser solicitado por al menos el 3 por ciento de la lista nominal, una vez transcurrida la mitad del periodo constitucional y, para que tenga efectos vinculantes, se requeriría una participación mínima del 50 por ciento de la población.

El regidor Manuel Borbón destacó que esta reforma busca modernizar el gobierno municipal, fortalecer la participación ciudadana y colocar a Cajeme como un referente en innovación democrática, al construir un modelo de gobierno más eficiente, responsable y verdaderamente representativo de la voluntad popular.

La propuesta deberá ser analizada próximamente por el cuerpo de ediles y deberá ser votada.