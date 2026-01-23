  • 24° C
Aprueban reglamento de comisiones en Ayuntamiento de Cajeme

Será el primero en Sonora; busca crear orden y mejorar el uso de los recursos públicos en el municipio

Ene. 23, 2026
Aprueban reglamento de comisiones en Ayuntamiento de Cajeme

Para crear orden en lo relativo al funcionamiento de las comisiones del Ayuntamiento de Cajeme y mejorar el uso de los recursos públicos, además de avalar y regular la operatividad de las mismas, en sesión de cabildo celebrada este viernes se aprobó el Reglamento de Comisiones, que será el primero en su tipo en todo el estado de Sonora.

Asimismo, fue aprobado el Reglamento que busca regular el funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales o de servicios en el municipio de Cajeme, que se integra por 31 artículos y tres transitorios, y tiene la finalidad de que las empresas en el territorio municipal cuenten con la licencia de funcionamiento para poder operar, con lo que se valida la seguridad del inmueble, la clasificación por zona además del cuidado del medio ambiente.

Además, para fortalecer el marco interno del Ayuntamiento de Cajeme fue aprobada la reforma al Reglamento Interior de la comuna.

En la sesión se aprobó también modificar parcialmente el acuerdo 199 de fecha 17 de junio de 2014, que se refiere a la donación de un terreno ubicado en el fraccionamiento Misión del Sol ll, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se ubica la Unidad Médica familiar número 66 y cambiar el uso de suelo para el que fue donado, de manera que en el lugar se lleve a cabo la instalación de un Centro Educativo y de Cuidado Infantil que beneficiará a 110 niñas y niños.

Y en otro punto del orden del día, el cabildo aprobó la propuesta del DIF Cajeme, para nombrar a los ciudadanos que integran el Consejo Local de Tutelas del Municipio de Cajeme, para estar en concordancia con lo previsto por los artículos 445 del Código de Familia vigente en el estado de Sonora y 61 fracción III inciso N de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

