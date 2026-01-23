Seguirán cerradas tiendas Waldo´s en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Las siete tiendas Waldo´s establecidas en el municipio de Cajeme continúan cerradas y así continuarán, en tanto persista el incumplimiento de la normatividad en materia de protección civil, indicó Francisco Mendoza Calderón.

El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Cajeme aclaró que no es sólo esa cadena la que ha sido verificada por el personal a su cargo, sino muchas más, incluido el Mercajeme y varias tiendas chinas; los demás negocios ya cumplieron en su momento y se les permitió volver a operar, mas no la cadena en mención, de la cual un establecimiento en Hermosillo registró un incendio y el fallecimiento de clientes y empleados, el pasado 1 de noviembre.

En el caso de Waldo´s, dijo que "yo les hice observaciones de qué es lo que tenían que cumplir; si las cumplían en 15 minutos, en 15 minutos abrían, si las resuelven en un año es problema de ellos, yo lo único que hago es eliminar los riesgos de las personas que trabajan ahí y los que van a comprar".

En cuanto a las fallas que presentan las tiendas y que les impide abrir por el momento, mencionó que cada una tienen situaciones diferentes; reveló que la de Esperanza está rodeada por todos lados de otros establecimientos y no puede tener salidas de emergencia de tipo común, por lo que debe hacer un pasillo, con material ignífugo, con esta finalidad, para evitar que tanto empleados como clientes corran riesgos.

Algunas tienen gran acumulación de material combustible, la manera de estibar, entre otros factores; "van a abrir cuando cumplan con la eliminación de riesgos", afirmó.

Comentó Mendoza calderón que otra tienda similar a esta cadena, también fue cerrada por la UMPC, pero cumplió en ocho a 10 días, al poner una salida de emergencia, quitó el material combustible y se le permitió abrir; otra que también incumplía con ciertos parámetros lo hizo en cuatro horas, "pero es la disposición de la gente que quiera abrir, la que trabaja en eso".

Tan sólo Mercajeme tiene alrededor de 240 locales, y sumados a estos se llegó a cerrar unos 350 negocios, pero la gran mayoría ya cumplieron, agregó.