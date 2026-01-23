  • 24° C
Sol en invierno emite más rayos UV: importante protegerse

Esta época del año es cuando la tierra se encuentra más cercana al sol Y hay más rayos ultravioleta

Ene. 23, 2026
En años pasados se ha tenido actividad importante solar durante el verano, aunque en invierno también es importante protegerse para evitar daños en la piel
Aunque en invierno la sensación de los rayos del sol es menor, es la temporada en la que el planeta está más cerca del sol, por lo que es importante tomar las debidas precauciones antes de salir y evitar exponerse por un tiempo prolongado sin protección, informó el profesor de la asignatura de Astronomía del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), Carlos Vega Amaya.

El académico detalló que la sensación del sol es más fuerte durante el verano y la gente tiende a protegerse más con sombrillas, bloqueador solar, camisas con manga larga, entre otros, pero es en invierno cuando más deberían tomar en cuenta esas medidas precautorias debido a la proximidad del planeta tierra con su estrella.

"En invierno es cuando estamos más cerca del sol, contrario a lo que se pudiera pensar, y siempre es importante protegerse contra la radiación ultravioleta, que hay que recordar que no se ve, pero sí puede causar daños en la piel, entonces la protección ultravioleta siempre es importante".

ALERTA POR TORMENTA SOLAR Y SUS EFECTOS

Vega Amaya dijo que esto no debe ser de preocupación, "sino de ocupación", por lo que es importante que las personas tomen las medidas precautorias también durante los meses de invierno.

Además de la cercanía a la estrella, la actividad del sol también se tiene durante el invierno, es por ello que esta semana la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos lanzó una alerta por tormenta solar, la cual no afectaría directamente a Sonora, pero sí habría cierta interferencia con algunos dispositivos GPS en algunas partes del extranjero.

El académico detalló que esta tormenta solar no es tan fuerte como la que se tuvo el año pasado que ocasionó las auroras boreales y que fueron visibles en Sonora, pero los organismos internacionales sí lo mantienen bajo observación.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


