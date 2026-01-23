Ciudad Obregón retrocede en percepción de seguridad

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ciudad Obregón tuvo un retroceso en la percepción de seguridad al cierre del año pasado, colocándose entre las ciudades con mayor sensación de riesgo de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), aunque datos de ese mismo documento muestran un contraste al apuntar que los niveles de conflictos sociales, robos y otros delitos se mantuvieron mínimos en comparación al resto del país.

Según esa encuesta del Inegi, las ciudades con los mayores porcentajes de la población que percibió más inseguridad fueron Uruapan, con 88.7 por ciento; Culiacán Rosales, 88.1 por ciento; Ciudad Obregón, 88.0 por ciento; Ecatepec de Morelos, 88.0 por ciento; e Irapuato, 87.3 por ciento.

La posición entre las ciudades con mayor porcentaje de sensación de seguridad tuvo que ver con el retroceso de Ciudad Obregón, luego de haber pasado de 83.6 por ciento que tuvo durante septiembre, a 88.0 por ciento para diciembre del 2025.

CONTRASTE ENTRE PERCEPCIÓN Y REPORTES DE DELITOS EN OBREGÓN

En comparación con diciembre de 2024, la percepción de inseguridad en Ciudad Obregón registró un repunte durante el último mes, superando el 69.4 por ciento que se reportaba un año atrás.

A pesar de los incrementos en la percepción, únicamente el 11.1 por ciento de la población de Obregón con 18 años en adelante dijo haber reportado conflictos o enfrentamientos, lo que lo ubico entre las tres ciudades a nivel nacional con menos reportes de este tipo.

Ciudad Obregón también se ubicó entre las ciudades con menor prevalencia de robo, extorsión o fraude, con un 16.1 por ciento durante diciembre del año pasado.