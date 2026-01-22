Realizarán Feria de la Paz en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Consultas médicas, bazares a costo accesible, asesorías jurídicas, estudios socioeconómicos para recibir apoyos sociales, entre otros servicios gratuitos de dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales se brindarán a la comunidad de Cajeme hoy en el Palacio Municipal, pues tendrá lugar la denominada Feria de la Paz.

El evento será a partir de las 16:00 horas y finalizará a las 18:00. El Ayuntamiento de Cajeme extendió su invitación a la ciudadanía en general para que aproveche la oportunidad de acceder a este tipo de beneficios.

En el Palacio Municipal se colocarán stands en donde se brindará asesoría jurídica sobre la regularización de solares y viviendas, así como corrección de actas de nacimientos, información sobre talleres de autoempleo, consultas nutricionales e información sobre el programa preparatoria abierta.

Por otro lado, también se aplicará sin costo la vacuna antirrábica a perros, entre otros beneficios que se harán llegar a la población de Cajeme.

Cabe señalar que, adicional a las Ferias de la Paz que se llevan a cabo en el municipio, el gobierno de Cajeme también lleva Jornadas de la Paz a las distintas colonias, con el objetivo de acercar los servicios de su competencia a aquellas familias que tienen complicaciones al intentar acceder a ellos por cuenta propia.

El titular de la Secretaría del Bienestar de Cajeme, Alejandro Ibarra, dio a conocer que durante el transcurso de este año seguirá esta actividad en las colonias, por lo que por medio de la página de Facebook Municipio de Cajeme se hará llegar la información en su momento a la sociedad.

En julio del 2025 fue la primera Feria de la Paz en el municipio.